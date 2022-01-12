HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

Bulgaristan'da korona inkarcıları polisle çatıştı

12.01.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da korona inkarcıları ile polis arasında şiddet olayları meydana geldi.

İnkarcılar, polisin parlamento önünde kurduğu barikatı aştı. Çıkan olaylarda yaralanan polisler var.Bulgaristan'da koronavirüs önlemlerini kabul etmeyen eylemciler, başkent Sofya'da parlamento binasının önünde bugün protesto gösterisi düzenledi. Polisin parlamento önünde kurduğu barikatı aşarak binaya girmeye çalışan eylemciler, dört polisin yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polislerden birinin hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Şiddet olaylarının yaşanması üzerine bTV adlı televizyon kanalından eylemcilere seslenen Başbakan Kiril Petkov, eylemcileri hükümet üyelerinden oluşan çalışma grubuna temsilcileriyle katılarak korona dalgasının üstesinden gelmek için yürütülen model çalışmaya destek olmaya çağırdı, Petkov, "Bu protestodan somut önlemlerle çıkılması gerekiyor" diye konuştu.

Ağırlıklı olarak ulusalcı Yeniden Doğuş Partisi'nin yandaşlarından oluşan eylemciler, koronavirüs önlemlerini ve korona aşısını protesto etti. Korona önlemlerinin özgürlükleri kısıtladığını savunan ve ülkenin dört bir yanından Sofya'ya gelen eylemciler maske de takmadı. Eylemler sırasında milletvekilleri ise parlamentoyu terk etti.

En yüksek vaka sayısı kaydedildi

Yaklaşık 6,5 milyon nüfusu olan Bulgaristan'da 11 Ocak tarihli verilere göre bir gün içinde 7 bin 62 yeni vaka tespit edildi. Bu sayı, Bulgaristan'da pandeminin başlangıcından bu yana kayıtlara geçen en yüksek günlük vaka sayısı.

Bulgaristan'da dün Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Kiril Petkov ile birlikte bazı bakanlartedbir amaçlı karantinaya alınmıştı. Korona ile enfekte olan Parlamento Başkanı Nikola Minçev'in Pazartesi günü karantinaya alınan politikacılarla yaklaşık altı saat süren bir toplantıya katıldığı açıklandı.

Bulgaristan'da aşılanma oranı diğer Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük. Bulgar halkının yüzde 28'inin iki doz aşı yaptırdığı, hatırlatma dozu olanların oranının ise sadece yüzde 5,5 olduğu belirtiliyor.

dpa/HS,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
5 çocuğa cinsel istismarla suçlandı, kendini bakın nasıl savundu5 çocuğa cinsel istismarla suçlandı, kendini bakın nasıl savundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bir garip babalık davası! Mirastan pay alınca...

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan PCR testi ve karantinayla ilgili yeni karar

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

YSK'dan güncelleme geldi! Sarıgül ve İnce liste dışı

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Bu kadar da olmaz dedirtti! Bankadan çektiği dolar sahte çıktı

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Kepeklere sonsuza kadar veda ettirecek kepek şampuanları

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Yanlış kişiye gönderilen cinsel içerikli fotoğraf hayatlarını kabusa çevirdi

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Tofaş Şahin ile İstanbul'dan Kuzey Kutbu'na gitti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.