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Bulgaristan’da limanda 401 kilogram eroin ele geçirildi

16.02.2021 14:24 | Son Güncelleme:
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Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Varna kentine Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) getirilen konteynerlerde 401 kilogram eroin ele geçirildi.Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında yer alan Varna kentindeki limana getirilen konteynerlerde yapılan kontroller sonucunda 401 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi.

Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısındaki Varna kentine Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) getirilen konteynerlerde 401 kilogram eroin ele geçirildi.
Bulgaristan’ın Karadeniz kıyısında yer alan Varna kentindeki limana getirilen konteynerlerde yapılan kontroller sonucunda 401 kilogram ağırlığında eroin ele geçirildi. Varna Temyiz Savcısı Vladimir Çavdarov yaptığı açıklamada, İran’dan gönderilen ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) konteynerle bitüm merdaneleri içine gizlenmiş halde bulunan eroinin piyasa değerinin 36 milyon Leva (yaklaşık 155 milyon TL) olduğunu belirtti.
Uyuşturucunun Bulgaristan’daki alıcısı Eski Cuma kentinden bir firma sahibinin ve bir gümrük memurunun tutuklandığı bildirildi. Ele geçirilen eroinin Batı Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere ülkeye getirildiği düşünülüyor.

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