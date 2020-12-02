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Bulgaristan’da nakliyecilerden uzun süren işlemlere karşı protesto

02.12.2020 17:21 | Son Güncelleme:
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Bulgaristan’da nakliyecilerden uzun süren işlemlere karşı protesto

Bulgaristan Uluslararası Nakliyeciler Birliği (SPB), Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır geçişlerindeki uzun süren işlemleri protesto etti.Bulgaristan Uluslararası Nakliyeciler Birliği SPB üyesi tır şoförleri, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki Kapıkule Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafında yer alan Kapitan Andreevo Gümrük İdaresi önünde protesto gösterisi düzenlendi.

Bulgaristan Uluslararası Nakliyeciler Birliği (SPB), Türkiye ile Bulgaristan arasında sınır geçişlerindeki uzun süren işlemleri protesto etti.
Bulgaristan Uluslararası Nakliyeciler Birliği SPB üyesi tır şoförleri, Bulgaristan ve Türkiye arasındaki Kapıkule Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafında yer alan Kapitan Andreevo Gümrük İdaresi önünde protesto gösterisi düzenlendi. Eyleme katılan SPB Genel Müdürü Yordan Abaciyev, Türkiye’den Bulgaristan’a girişte tır araçlarının Kapitan Andreevo Gümrüğünde ortalama 3 gün bekletildiklerini, bu nedenle de kilometrelerce kuyruk oluştuğunu belirtti. Abaciyev, gümrük geçişlerindeki işlem sürelerinin minimuma indirilmesi ve uzun süren bekleyişlerin ortadan kaldırılması için yüklerin işleme alınabileceği ek geçiş noktaları oluşturulmasını talep ettiklerini söyledi.
Kapitan Andreevo Gümrük Müdürü Vasil İncov ise ek geçiş noktaları oluşturulmasının öngörüldüğünü belirterek, bu doğrultuda yıl sonuna kadar kamu ihalesi açılacağını söyledi. İhale prosedürleri nedeniyle ek geçiş noktasının en az 1 yıl daha açılamayacağını kaydeden İncov, halihazırda gün arzında yaklaşık bin 200 tırın gümrükte işlemden geçtiğini belirtti.

Bulgaristan’da nakliyecilerden uzun süren işlemlere karşı protesto

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