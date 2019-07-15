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Bulgaristan'da NATO tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

Varna Limanı'na demir atan 12 ülkeden 27 savaş gemisinin personeli "Breeze 2019" NATO tatbikatı için hazırlık çalışmalarını tamamladı - Gemilerin ziyarete açılmasıyla TCG Turgutreis fırkateynine yoğun ilgi gösterildi

VARNA (AA) - Karadeniz sahilinde bulunan Varna limanı açıklarında, NATO organizasyonu ve komutanlığında düzenlenecek "Breeze 2019" Deniz Tatbikatı için son hazırlıklar tamamlandı.

Tatbikata ilişkin Varna Belediyesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Georgi Penev, tatbikatta kriz ortamında deniz güvenliği sağlama çalışmalarının yapılacağını ve müttefik ülkelerin güçlerinin arasındaki koordinasyonun artırılmasının amaçlandığını kaydetti.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 12 ülkeden 27 savaş gemisi, 5 savaş uçağı ve 5 helikopterin katılacağı tatbikatta 2 bin 250 askeri personel görev yapacak.

Öte yandan, Bulgaristan karasularında 21 Temmuz'a dek sürecek tatbikat öncesi Varna limanına demir atan savaş gemileri ziyarete açıldı.

Tatbikata Türkiye'den Deniz Yarbay Burak Akgül'ün komutanlığında F241 numaralı TCG Turgutreis fırkateyni ve Deniz Yüzbaşı Gökhan Bektaş'ın komutanlığındaki M262 numaralı TCG Enes mayın avlama gemisi, 211 askeri personel ile iştirak edecek.

Varna sakinleri ve kentte bulunan yüzlerce turist, Turgutreis gemisininin güvertesine çıkarak geminin teknik parametreleri ve denizcilerin çalışmaları konusunda bilgi aldı, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Turgutreis ve Enes gemileri, tatbikat kapsamındaki görevlerini tamamladıktan sonra 22 Temmuz'da Varna Limanı'ndan ayrılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Breeze 2019 Bulgaristan NATO tatbikat Türkiye

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