Bulgaristan'da Otobüs Kazası: 45 Ölü

Bulgaristan'ın batısında bir otoyolda sabaha karşı meydana gelen kazada çoğu Kuzey Makedonyalı turist olan 12'si çocuk en az 45 kişi, içinde bulundukları otobüsün alev alması sonucu yaşamını yitirdi.

Yanan otobüsten atlayan yedi kişi, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Pigorov hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkilileri, yaralananların durumunun stabil olduğunu söyledi. Yanık tedavisi görenler arasında bir kişinin bacağının kırık olduğu bildirildi.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, 45 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Otobüs kazası, Bulgaristan tarihinde en fazla ölüme yol açan kaza olarak kayıtlara geçti.

İçişleri Bakan Vekili Boyko Rashkov, otobüsün içindeki cesetlerin "üst üste yığıldığını ve kül olduğunu" söyledi.

Kazanın olduğu yerde gazetecilere konuşan Rashkov, "Manzara çok korkutucu. Böyle bir durumla daha önce hiç karşılaşmadım" dedi.

Bulgar yetkililer, kazanın nedeni belli olmamakla birlikte otobüsün alev almadan önce ya da sonra otoyoldaki bariyerlere çarpmış olduğunun düşünüldüğünü belirtti.

Kaza, sabaha karşı saat 02.00 sularında Sofya'nın 30 kilometre batısındaki Struma otoyolunda meydana geldi.

Otobüste bulunanların haftasonunu geçirdikleri İstanbul'dan memleketleri Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e dönmekte oldukları bildirildi.

Bulgaristan Soruşturma Dairesi Başkanı Borislav Sarafov, Kuzey Makedonya'da bir seyahat acentasına ait dört otobüsün Pazartesi geç saatlerde Türkiye'den Bulgaristan'a giriş yaptıklarını söyledi.

Sarafov, "Otobüs sürücüsünün hatası ya da teknik bir aksaklık kazanın iki ana nedeni olabilir" dedi.

Televizyon görüntüleri, yağmur nedeniyle ıslak olan otoyolun ortasındaki otobüsün tamamen yandığını gösterdi.

Sofya'da gazetecilere konuşan Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, ölenlerin yakınlarına taziye mesajını iletirken "Bü büyük bir felaket" dedi.

Başbakan Zaev, otobüsteki tüm yolcuların Kuzey Makedonyalı olduğunu, ancak aralarında bir kişinin Sırbistan, bir diğerinin de Belçika vatandaşı olduğunu söyledi. Bu iki kişinin ölen ya da yaralananlar arasında olup olmadıkları belli değil.

Sağ kalan yedi kişiden biriyle konuştuğunu belirten Zaev, bu kişinin kendisine, uyuyan yolcuların patlama sesiyle uyandıklarını söylediğini kaydetti.

Hayatta kalan yolcu, Zaev'e, otobüsün arkasında oturan yolcuların camı kırarak atlamayı başardığını anlattı.

Zaev, yolcuların Kuzey Makedonya'nın farklı bölgelerinden geldiklerini söyledi. Bulgaristan'a komşu olan 2 milyon nüfuslu Kuzey Makedonya, etnik Arnavut azınlıkların da yaşadığı bir ülke.

Ölenlerin yakınları şokta

Üsküp'teki İsmail Kemali İlkokulu önünde toplanan öğrenciler, hepsi aynı aileden olan beş sınıf arkadaşlarının ölüm haberine gözyaşlarıyla tepki verdi.

11 yaşındaki Blerim Bushi, Reuters'a, "Ergin benim arkadaşımdı. Çok iyi bir çocuktu. Öldükleri için çok üzgünüm" dedi.

Sofya'daysa 45 yaşındaki Adnan Yaşarovski, 16 yaşındaki kızı Züleyha'nın kendisini arayarak kazadan sağ kurtulduğunu söylediğini, kızını görmek için hastaneye gittiğini anlattı.

Reuters'a konuşan Yaşarovski, "Kızım ağlıyordu, ellerinde yanıklar vardı ama genel olarak iyiydi. Çok konuşmadı, ağlıyordu, şoktaydı. Covid nedeniyle kızımı sadece kapıdan görebildim, odasına girmeme izin vermediler" dedi.

Kazazedelerin yakınları, Facebook sayfasında İstanbul'a haftada iki kez düzenlediği turların reklamını yapan Üsküp'teki Besa Trans seyahat acentasının önünde toplandı. Kapalı olan acentanın temsilcilerine erişilemedi.

Osman adlı 31 yaşındaki bir Arnavut, Reuters haber ajansına, kız ve erkek kardeşiyle birlikte anne ve babalarının durumu hakkında bilgi almak üzere seyahat acentasına geldiklerini söyledi.

Osman, anne ve babası için, "Kaza yapan otobüsün içinde olup olmadıklarını bilmiyoruz. Hiçbir bilgimiz yok. Seyahat acentası telefonlara cevap vermiyor. Belki de Bulgaristan'a gitmemiz gerekiyor" dedi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Olta Xhacka, yolcuların Kuzey Makedonya'nın etnik Arnavut azınlık toplumundan olduğunu kaydetti.

