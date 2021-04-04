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Bulgaristan'da seçimi kazanan Başbakan Borisov'un partisi GERB mecliste çoğunluğu sağlayamadı

04.04.2021 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'da bugün yapılan genel seçimi, sandık çıkış anketine göre Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) kazandı. Ancak yaklaşık 10 yıldır iktidarda olan GERB seçimde güç kaybetti ve mecliste çoğunluğu sağlayamadı.

Bulgaristan'da seçimi kazanan Başbakan Borisov'un partisi GERB mecliste çoğunluğu sağlayamadı

Bulgaristan'da bugün yapılan genel seçimi, sandık çıkış anketine göre Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) kazandı. Ancak yaklaşık 10 yıldır iktidarda olan GERB seçimde güç kaybetti.

Merkez sağ parti GERB oyların yüzde 25,7'sini alırken, ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi oyların yüzde 17,6'sını alarak ikinci parti oldu.

Böylece GERB'in oy oranı, 4 yıl önceki son seçime kıyasla yüzde 9 azalmış oldu.

240 sandalyeli parlamentoda hiçbir parti çoğunluğu elde edemedi. İlk sonuçlara göre sandalye sayısı 75'te kalan GERB'in lideri Boyko Borisov bir koalisyon hükümeti kurmaya çalışacak.

Koalisyon görüşmelerinin haftalarca sürebileceği hatta yeniden seçime gidilebileceği bildiriliyor.

Bulgaristan'da geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere destek veren ve Borisov'u sık sık sert şekilde eleştiren Cumhurbaşkanı Rumen Radev, seçmenlerin sandıkta "hukukun üstünlüğü ilkesini yok edenlere" tepki gösterdiğini söyledi. Radev, "Bu seçim, normalleşme yönünde atılmış bir adım" dedi.

Ülkede geçtiğimiz yılkı gösterilerde protestocular hükümeti, "oligarkları korumakla" suçlamıştı.

Ünlü şovmen Slavi Trifonov

Ünlü şovmen Trifonov seçimin yıldızı oldu

Bulgaristan'da sandık çıkış anketine göre, yedi siyasi parti ve ittifak yüzde 4'lük seçim barajını geçerek parlamentoya girdi.

Ünlü şovmen Slavi Trifonov'un kurduğu lideri olduğu "Böyle Bir Halk Var" adlı parti oyların yüzde 15,5'ini, üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi ise yüzde 11'ini aldı.

Sağcı Demokratik Bulgaristan yüzde 10,4; sol partileri birleştiren "Ayağa kalk! Mafya Dışarı!" adlı ittifak yüzde 4,2; aşırı milliyetçi İç Makedon-Edirne İhtilal Örgütü ise yüzde 4 oyla parlamentoya girdi.

Seçimde önemli bir başarı elde eden Trifonov daha önce GERB ya da Bulgaristan Sosyalist Partisi'yle koalisyona girmeyeceğini açıklamıştı.

Avrupa Birliği'nin en yoksul ülkesi Bulgaristan'da kayıtlı 6 milyon 355 bin 633 seçmen var.

Genel seçimde, 30 siyasi parti ve ittifaktan toplam 6 bin 895 aday yarıştı.

Koronavirüs salgınında üçüncü dalganın görüldüğü Bulgaristan'da hastanelerde de oy kullanmış, karantinadaki seçmenlerin de evlerinde oy kullanabilmeleri sağlanmıştı.

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