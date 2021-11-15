Bulgaristan'da seçimi yolsuzluk karşıtı parti kazandı

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı.Avrupa Birliği'nin (AB) en yoksul üyesi Bulgaristan'da bir yıl içinde üçüncü kez yapılan parlamento seçimlerinde yarışı yeni kurulan bir oluşum kazandı. Oyların yüzde 93'ünün sayımının tamamlandığı ülkede, geçici sonuçlara göre yolsuzluk karşıtı Değişime Devam (PP) partisi yüzde 25,5 oranında oy alarak seçim yarışını sürpriz bir şekilde ilk sırada tamamladı.

Değişime Devam (PP) oluşumu, iki ay önce "Harvard İkilisi" olarak anılan Kiril Petkov ve Asen Vasilev tarafından kurulmuştu.

Muhafazakar eski Başbakan Boyko Borisov'un lideri olduğu Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi ise yolsuzlukla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Nisan ayında sona eren iktidarının ardından seçim yarışını ikinci sırada tamamladı.

Nisan ve Temmuz aylarında yapılan iki seçimin ardından yapılan üçüncü seçimlere katılım tarihi bir düşüşle yüzde 40'ın altında kaldı.

Bulgar seçmenler, yeni hükümetin hızla kurularak ülkedeki yolsuzluk ve artan enerji fiyatlarına çözüm bulunmasını bekliyor.

Dört partili koalisyon beklentisi

Parlamentoda yedi partinin temsil edileceğini tahmin eden siyasi gözlemciler, dört partili bir koalisyon kurulacağından yola çıkıyor.

Seçim yarışından birinci parti olarak çıkan PP oluşumunun kurucularından Kiril Petkov, başbakan olmaya hazır olduklarını ve sağdaki Demokratik Bulgaristan ile şovmen Slavi Trifonov'un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi ile görüşebileceklerini açıkladı. Gözlemciler, dördüncü parti olarak da Sosyalist Parti'nin desteğinden söz ediyor

Koalisyon görüşmelerinin zorlu geçmesi bekleniyor

Koalisyon müzakerelerinin zorlu geçmesi bekleniyor. Zafer konuşmasında "Bulgaristan yeni bir yola giriyor" diyen Petkov, diyaloğa açık olduklarını, ancak yargı reformu ve yolsuzlukla mücadelede verdikleri sözlerden dönmeyeceklerini kaydetti. Partinin diğer kurucusu Asen Vasilev'in de Maliye Bakanı olması bekleniyor.

Ülkede parlamento seçimleri ile beraber cumhurbaşkanlığı seçimleri de yapıldı. Borisov'u sert eleştirileriyle tanınan görevdeki Cumhurbaşkanı Rumen Radev yüzde 49,4 oranında oy aldı, ancak mutlak çoğunluğa ulaşamadığı için cumhurbakanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

Seçimlerin kesin sonuçlarının Salı günü duyurulması bekleniyor.

AFP, rtr, dpa/ SSB, HS

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