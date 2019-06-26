Bulgaristan'da tarih kitaplarında komünizm tartışması

SOFYA (AA) - Bulgaristan Eğitim Bakanı Krasimir Vılçev, lise 2. sınıflarda okutulmak üzere hazırlanan tarih ders kitaplarında 1944-1989 yıllarındaki 45 yıllık komünist döneme ilişkin "yanlı ve çelişkili yorumlar" bulunduğu gerekçesiyle müfredatın gözden geçirilmesi talimatı verdi.

Bakan Vılçev, basına yaptığı açıklamada, "Taslaklarını incelediğimiz kitaplarda, komünist rejimin kimi yanları ile ilgili olumlu izlenim yaratılırken, 'provokatif' olarak tanımlanabilecek bazı metinlere yer verilmiştir." ifadesini kullandı.

Akademisyen tarihçiler tarafından kaleme alınan, yeni eğitim öğretim döneminde 10. sınıflara okutulacak, 5 ayrı yayınevinin hazırladığı ders kitap taslaklarının içeriğini sakıncalı bulduğunu belirten Vılçev, yayıncılara konuyla ilgili yazılı öneriler yollandığını aktardı.

Vılçev, "Birçok tarih uzmanının tepkisine tanık olduk. Taslak metinlerde eski rejimin çarpıcı bazı yönleri oldukça küçümsenmiştir. 45 yıllık rejim ile ilgili temel özelliklerin daha net şekilde tanımlanması gerekiyor." diye konuştu.