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Bulgaristan'da tartışmalı "Roman entegrasyonu" tasarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 21:11 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Krasimir Karakaçanov ülkedeki Romanların topluma entegrasyonuna ilişkin bir tasarı hazırladı - Tasarıda, Romanların yaşadıkları mahallelerdeki kaçak gecekonduların yıkılması, Roman kadınların doğurganlıklarının sınırlandırılması için ücretsiz kürtaj ve Roman mahallelerinde gönüllü bekçi ekiplerinin görevlendirilmesi gibi öneriler yer alıyor - Tasarıda, "eğitimsiz ve işsiz" Romanların "terbiye merkezlerinde" eğitim görmeleri öneriliyor

SOFYA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ülkedeki Roman azınlığın topluma entegrasyonu için hükümete sunulmak üzere bir tasarı hazırladı.

Hükümet ortağı ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonunu temsil eden Karakaçanov'un, Romanları "marjinal topluluk" olarak nitelediği ve Romanlara çeşitli zorunlu uygulamaları öngören tasarısı tartışmalara neden oldu.

Üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), tasarının sadece Romanları kapsadığını, oysa Bulgaristan'daki tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu kaydetti.

HÖH milletvekili Ceyhan İbnyamov, "Karakaçanov anayasaya bakmış olsaydı, hepimizin eşit haklara sahip olduğumuzu görürdü." dedi.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de Karakaçanov'un Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlandığı için böyle tartışmalı bir tasarıyla gündeme gelmeye çalıştığı yorumunda bulundu.

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinden Türk kökenli milletvekili ve eski Kültür Bakanı Vecdi Raşidov da Karakaçanov'un taslağının gerginlik yaratmayacağını söyledi.

Raşidov, "Kurallara göre Fransa'da sadece 8 ay devletten yardım alabiliyorsun. İş bulmazsan para da alamazsın. Kural kuraldır." diye konuştu.

- Roman kadınlar doğurmasın diye ücretsiz kürtaj

Tam adı "Bulgaristan'daki Çingene (Roman) etnisitesi için entegrasyon politikasında önlem alma taslağı ve bu önlemlerin uygulaması" olan tasarıda, Romanların yaşadıkları mahallelerindeki kaçak gecekonduların yıkılması, doğurganlıklarının sınırlandırılması için ücretsiz kürtaj ve Roman mahallelerinde gönüllü bekçi ekiplerinin görevlendirilmesi gibi öneriler yer alıyor.

Tasarıda, ikiden fazla çocuğunu, çocuk esirgeme kurumlarına bırakan Roman kadınların "doğum denetimi sistemine" gönüllü olarak katılması, vatandaşlık görevlerini yerine getirmeyen çok çocuklu ailelere devlet tarafından verilen yardımın sınırlandırılması isteniyor.

- "Eğitimsiz ve işsiz" Romanlar "terbiye merkezlerine" gitsin önerisi

16 yaşından gün alan ve eğitim hayatı olmayan Romanların mecburi toplumsal hizmete tabi tutulmalarının talep edildiği tasarıda, temizlik vergisi ödemeyen gecekondu mahallesi sakinlerinin de bölgede mecburi temizlik yapması ön görülüyor.

Tasarıda, "eğitimsiz ve işsiz" Romanların "terbiye merkezlerinde" eğitim görmeleri öneriliyor.

Tasarının iki hafta içinde meclise gelmesi bekleniyor.

Nüfusu yaklaşık 7 milyon olan Bulgaristan'da 1 milyondan fazla Roman yaşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Azınlık Bulgaristan entegrasyon Roman

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