SOFYA (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ülkedeki Roman azınlığın topluma entegrasyonu için hükümete sunulmak üzere bir tasarı hazırladı.

Hükümet ortağı ırkçı ve aşırı milliyetçi Birleşik Vatanseverler (OP) koalisyonunu temsil eden Karakaçanov'un, Romanları "marjinal topluluk" olarak nitelediği ve Romanlara çeşitli zorunlu uygulamaları öngören tasarısı tartışmalara neden oldu.

Üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu muhalefet Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), tasarının sadece Romanları kapsadığını, oysa Bulgaristan'daki tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu kaydetti.

HÖH milletvekili Ceyhan İbnyamov, "Karakaçanov anayasaya bakmış olsaydı, hepimizin eşit haklara sahip olduğumuzu görürdü." dedi.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) de Karakaçanov'un Avrupa Parlamentosu seçimlerine hazırlandığı için böyle tartışmalı bir tasarıyla gündeme gelmeye çalıştığı yorumunda bulundu.

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinden Türk kökenli milletvekili ve eski Kültür Bakanı Vecdi Raşidov da Karakaçanov'un taslağının gerginlik yaratmayacağını söyledi.