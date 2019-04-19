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Bulgaristan'da telefon dolandırıcılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 16:05 | Son Güncelleme

Bulgaristan ve Romanya'da telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye düzenlenen operasyonda aralarında örgüt yöneticisinin de bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı - Başbakan Boyko Borisov: - "'Alo dolandırıcıların' tuzağına düşen yaşlıların dramı kalbimizi parçalıyor"

SOFYA (AA) - Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Bulgaristan ve Romanya'da düzenlenen operasyonla telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye mensup olduğu iddia edilen 30 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Borisov, başkent Sofya'da Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ve İçişleri Bakanı Mladen Marinov ile düzenlediği basın toplantısında, söz konusu dolandırıcılık şebekesinin aylardır takip edildiğini aktararak, Bulgaristan ve Romanya'da telefon dolandırıcılığı yapan şebekeye düzenlenen operasyonda aralarında örgüt yöneticisinin de bulunduğu 30 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Başbakan Borisov, "'Alo dolandırıcıların' tuzağına düşen yaşlıların dramı kalbimizi parçalıyor." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Bulgaristan'ın kuzeydoğusundaki Gorna Oryahovitza kentinde şebeke üyelerinin yaşadığı 15 adrese baskın düzenlendiği, ülkenin kuzey komşusu Romanya'da da ayağı olan suç örgütünün bazı üyelerinin ise Rumen makamlarının desteği ile yakalandığı belirtildi.

Örgütün faaliyetlerinde Bulgaristan ve Romanya'ya ait SIM kartları kullandıkları tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Bulgaristan'da dolandırıcılar yıl başından bu yana telefonla aradıkları kişilerden 6,7 milyon TL gelir elde etti. Şebekenin 2018'deki kazancının ise 27 milyon TL olduğu kaydedildi.

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alo dolandırıcıları Bulgaristan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov

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