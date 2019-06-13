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Bulgaristan'da TİKA tarafından Gazi Kırca Ali Türbesi inşa edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 15:08 | Son Güncelleme

TİKA tarafından Bulgaristan'da Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali'nin kabri türbe yapıldı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bulgaristan'da Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali'nin kabri türbe yapıldı ve Kırcaali Merkez Camisi çevre düzenlemesi tamamlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi Kırca Ali'nin türbesinin yapılması ile Kırcaali Merkez Camisi çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Başmüftü Mustafa Aliş Hacı, Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırcaali ve çevre illerin müftüleri ile belediye, yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin TİKA vasıtasıyla bağışçı ülke olarak katkı sağladığı projenin, dost, komşu ve müttefik Bulgaristan'la ortak kültürel mirasın korunması bakımından önemli olduğunu belirtti.

Geçen ay içinde de Edirne'deki Sveti Georgi Kilisesi'nin Bulgaristan makamlarının katkılarıyla restore edilerek açıldığını hatırlatan Ulusoy, her iki ülkenin komşusundaki ortak kültürel miras eserlerinin korunmasına destek olmasının doğal olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Ulusoy, projeyi destekleyen TİKA'nın bütün bu komşu coğrafyalarda camiden kiliseye, medreseden okula her türlü sosyal yardım çalışmalarında iş birliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet de Başmüftülüğün öncülüğünde yürütülen proje kapsamında Türkiye'den sağlanan katkılardan dolayı teşekkürlerini iletti.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan tika

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