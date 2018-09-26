Bulgaristan'da Türk moda defilesi

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, Türk ve Bulgar geleneksel giyim kültüründen esinlenilerek hazırlanan kıyafetlerin tanıtıldığı defile yapıldı.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin organizasyonu ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen defile, "Paylaşılan Geçmiş, Ortak Gelecek" başlığıyla Merkez Orduevi Salonu'nda sunuldu.
Türkiye ve Bulgaristan'ın halk kıyafetlerinin kültürel yakınlığının tanıtılması amaçlanan defilede, modacı Ahmet Özceyhan'ın tasarımları sergilendi.
Büyükelçi Hasan Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofya'da iki halk arasındaki birlikte yaşama kültürünü her alanda geliştirme yönünde çalışmalarda bulunduklarını söyledi.
Bu defilede, iki ülke kıyafetlerindeki desenlerin birlikteliğini ön plana çıkardıklarını belirten Ulusoy, "Kıyafetlerdeki desenler sadece desen değil, kültürel kodları da yansıtan sosyolojik değerlerdir. Bu birliktelikte, desenlerdeki benzerlikler geldiğimiz günden beri dikkatimizi çekmekteydi, ataları bu topraklardan olan özellikle eşimin dikkatini de çekmişti. Bunları bir araya getirip, bunların yaşama kültürünü bir de moda alanında nasıl gösterebiliriz diye bir çalışmamız oldu." diye konuştu.
Büyükelçi Ulusoy'un eşi Didem Ulusoy ise bu defile ile iki halkın ortak kültürüne ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.
Bulgaristan'a geldikten sonra sokakta gezerken, aile yaşamlarına bakarken ortak pek çok doku gördüğünü dile getiren Ulusoy, "Renkler, motifler, müzikler, yemekler... İki ülke arasında var olan bu kültürel bağların gittikçe artarak güçlenmesini, iki komşu ve dost ülkenin el ele vererek birlikte güçlenmesini hayal ettim." dedi.
Modacı Ahmet Özceyhan da Türkiye'yi, Türk kültürünü, geçmişi ve bugünü anlatmaya büyük önem verdiğini vurguladı.
Bulgaristan'ın eski kralı Simeon Sakskoburgotski ve eşi Margarita'nın yanı sıra ülkenin önde gelen iş, kültür, sanat ve moda çevrelerinden temsilcilerin de izlediği defilenin sonunda katılımcılar Özceyhan'ı ayakta alkışladı.
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