Bulgaristan’da Türk mutfağı tanıtıldı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya’da Türk mutfağı tanıtıldı.

Kentteki lokantalardan Saatli Ev'de gerçekleştirilen etkinlikte, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin desteği ve büyükelçilik aşçısı Şef Kamil Arslan’ın yardımıyla konuklara, Türk mutfağının seçkin örneklerden oluşturulan zengin bir menü sunuldu.

Bulgaristan Atlantik Kulübü Başkanı ve eski dışişleri bakanlarından Solomon Pasi ile gelen Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, salonun bir köşesinde açık büfe olarak sunulan yemekleri ve özelliklerini konuklara anlattı.

Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, "Bulgar arkadaşlarımız da Türk mutfağını denerken çok tanıdık lezzetler bulacaklar. Bunlar iki ülkenin birlikte yaşama kültürünü geliştiren çok güzel aktiviteler." dedi.

Lokantayı işletenleri girişimlerinden ötürü takdir eden Ulusoy, "Kendilerine teşekkür ediyoruz. Bizimle iş birliği yaptılar. Konukları olarak da geldik. Amacımız burada Türkiye gecesinde Türk yemeklerini tanıtırken kendilerine katkı yapmak. Bazı yemeklerde bizler de destek verdik. Birlikte güzel bir akşam geçireceğiz." diye konuştu.