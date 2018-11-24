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Bulgaristan’da Türk müziği şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2018 00:54 | Son Güncelleme

Sofya'da “Türk-Bulgar Dostluk Konseri” düzenlendi

SOFYA (AA) - Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin Nadejda Belediyesi Kültür Enstitüsü ile düzenlediği "Türk-Bulgar Dostluk Konseri"nde Sofia Sinfonietta, şef Kiril Lambov yönetiminde Türk ve Bulgar klasik müzik eserlerini seslendirdi.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Sofya'daki Merkez Orduevi'nde verilen konserin başında yaptığı konuşmada, komşu, dost ve müttefik iki ülkenin insanları arasındaki birlikte yaşama kültürünün her geçen gün daha da gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konserde, şef Lambov’un, Türk halk ezgilerinden esinlenerek bestelediği eseri ilk kez seslendirildi.

Lambov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk müziğinden çok hoşlandığını belirterek “Uzun bir geçmişe dayanan bu müzik geleneği dev bir zevkler okyanusu oluşturur. Bu zenginlik sadece Bulgaristan’a değil, tüm dünyaya tanıtılmalıdır. Bir Türk halk müziği parçasından esinlenerek yürekten sevgimi katarak bir düzenleme yaptım.” dedi.

Genç piyanist Minko Lambov da ilk kez bir orkestra solisti olarak sahneye çıktığı için büyük heyecan duyduğunu ifade ederek Türk ve Bulgar eserlerini sunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Dostluk konser Müzik

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