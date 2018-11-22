SOFYA (AA) - Rusya'daki Kommersant gazetesinin Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinde bir güzergahın Bulgaristan üzerinden geçeceğine ilişkin haberi, Bulgaristan siyasi çevrelerinde heyecan yarattı.

Enerji Bakan Yardımcısı Krasimir Pırvanov, TürkAkım'la ilgili haberin "Gazprom" kaynaklı olduğunu ve Bulgaristan'a bu konuda resmi bir bilgi gelmediğini duyurdu.

Pırvanov, "TürkAkım her biri 15 milyar metreküp kapasiteli olmak üzere iki borudan oluşuyor. Hatların biri Türkiye'ye ait. Merak edilen konu ise diğer hattın geçiş güzergahıydı. Bu hat Bulgaristan veya Yunanistan üzerinden geçebilir. Gazprom yetkilileri borunun Bulgaristan'dan geçeceğini açıklamış. Enerji Bakanlığımız bu konuda resmi yoldan mektup bekliyor." dedi.

Enerji Bakanlığı ise şimdilik Gazprom'dan resmi bilgi gelmediğini duyurdu.

Kommersant'ın haberini yorumlayan iktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinden Enerji Komisyonu üyesi Milletvekili Aleksandar Nenkov, "TürkAkım'ın Bulgaristan'dan geçmesi Rus ve Türk tarafıyla yapılan zor müzakerelerin bir sonucudur. Bu mesele Bulgaristan açısından olağanüstü bir öncelik niteliğinde. Karar sıradan bir başarı değil, çünkü biz tüm Balkanlar'da dağıtımcı rolümüzü de korumuş oluruz. Ülkemiz enerji alanında önemli rolünü sürdürmelidir." diye konuştu.