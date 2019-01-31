Bulgaristan’da Türkiye eğitim burs programlarının tanıtımı yapıldı

SOFYA (AA) - Türkiye’nin yabancılara sağladığı 2019 yılı burs programları Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın yanı sıra Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali ve Mestanlı şehirlerinde tanıtıldı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Sofya'daki Merkez Orduevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Biz dost ve kardeş olan Bulgaristan’dan tüm vatandaşların Türkiye’de burslu okuma imkanlarından haberdar olmasını istiyoruz.” dedi. Balkanlar ve Bulgaristan’daki soydaşları çok önemsediklerine işaret eden Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Soydaşlarımızın bu ülkelerdeki varlığı bizim için çok önemli. Burs sağlarken biz akademik başarıya çok önem veriyoruz. Soydaşlarımızın dışında Bulgar vatandaşların tümüne de burstan yararlanma imkanını veriyoruz.” ifadesini kullandı. Eren, Türkiye’nin uzun yıllardan beri yurt dışından gelen yabancı öğrencileri eğitim kurumlarında ağırlama ve onların eğitimlerine destek verme geleneğine sahip bir ülke olduğunu anımsattı.

Etkinliğe katılan Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de kendi eğitiminin bir kısmını Ürdün, Bulgaristan ve Türkiye'de aldığına değinerek, "Türkiye'de okumasaydım kendimi okumuş saymazdım. Türkiye’de okumak, en yüksek düzeyde eğitim görmek demektir. Türkiye'nin terbiyesini almak ve kültürünü öğrenmek buradaki kültürü sağlamlaştırmaktır." diye konuştu. Başkent Sofya Eğitim Bakanlığı Bölge Eğitim Müdürü Vanya Kastreva, Türkiye'deki burs olanaklarının ilk kez bu kadar kapsamlı tanıtılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Kastreva, “Ülkemizin en büyük eğitim merkezi olarak başkent Sofya’daki orta ve lise düzeyindeki okullarda okutulan 24 yabancı dil içeren eğitim programlarımızda komşu Türkiye’nin Türkçesi de yer alıyor. Dolayısıyla burstan yararlanan öğrencilerin ilgileri ile sıcak komşuluk ilişkilerimize katkı sağlayacaklarına inanıyorum.” ifadesini kullandı. Türkiye'nin sağladığı burs programından yararlanıp Eskişehir’de eğitimini tamamlamış İvana Yorgova da Türk dili ve eğitim sistemi ile tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlattı.