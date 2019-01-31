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Bulgaristan’da Türkiye eğitim burs programlarının tanıtımı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

Sofya, Kırcaali ve Mestanlı şehirlerinde tanıtılan Türkiye 2019 burs olanakları ilgi gördü - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanı Abdullah Eren: - “Biz dost ve kardeş Bulgaristan’dan tüm vatandaşların Türkiye’de burslu okuma imkanlarından haberdar olmasını istiyoruz” - Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci: - “Türkiye’de okumasaydım kendimi okumuş saymazdım”

SOFYA (AA) - Türkiye’nin yabancılara sağladığı 2019 yılı burs programları Bulgaristan’ın başkenti Sofya’nın yanı sıra Türklerin yoğun yaşadığı Kırcaali ve Mestanlı şehirlerinde tanıtıldı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Sofya'daki Merkez Orduevi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Başkanı Abdullah Eren, “Biz dost ve kardeş olan Bulgaristan’dan tüm vatandaşların Türkiye’de burslu okuma imkanlarından haberdar olmasını istiyoruz.” dedi.

Balkanlar ve Bulgaristan’daki soydaşları çok önemsediklerine işaret eden Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Soydaşlarımızın bu ülkelerdeki varlığı bizim için çok önemli. Burs sağlarken biz akademik başarıya çok önem veriyoruz. Soydaşlarımızın dışında Bulgar vatandaşların tümüne de burstan yararlanma imkanını veriyoruz.” ifadesini kullandı.

Eren, Türkiye’nin uzun yıllardan beri yurt dışından gelen yabancı öğrencileri eğitim kurumlarında ağırlama ve onların eğitimlerine destek verme geleneğine sahip bir ülke olduğunu anımsattı.

Etkinliğe katılan Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de kendi eğitiminin bir kısmını Ürdün, Bulgaristan ve Türkiye'de aldığına değinerek, "Türkiye'de okumasaydım kendimi okumuş saymazdım. Türkiye’de okumak, en yüksek düzeyde eğitim görmek demektir. Türkiye'nin terbiyesini almak ve kültürünü öğrenmek buradaki kültürü sağlamlaştırmaktır." diye konuştu.

Başkent Sofya Eğitim Bakanlığı Bölge Eğitim Müdürü Vanya Kastreva, Türkiye'deki burs olanaklarının ilk kez bu kadar kapsamlı tanıtılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Kastreva, “Ülkemizin en büyük eğitim merkezi olarak başkent Sofya’daki orta ve lise düzeyindeki okullarda okutulan 24 yabancı dil içeren eğitim programlarımızda komşu Türkiye’nin Türkçesi de yer alıyor. Dolayısıyla burstan yararlanan öğrencilerin ilgileri ile sıcak komşuluk ilişkilerimize katkı sağlayacaklarına inanıyorum.” ifadesini kullandı.

Türkiye'nin sağladığı burs programından yararlanıp Eskişehir’de eğitimini tamamlamış İvana Yorgova da Türk dili ve eğitim sistemi ile tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Yorgova, “Türkiye bursları eğitimime şans verdi. Türkçe bilmeden Türkiye’ye gittim. Bu ülke eğitim ve yaşam açısından bana tecrübe kazandırdı.” dedi.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012'den bu yana sadece burs programı üzerinden Bulgaristan'dan 300’e yakın öğrencinin Türkiye’de öğrenim gördüğüne vurgu yaptı.

Büyükelçi Ulusoy, "Türkiye’nin komşuları Türkiye’deki olanakları ile tanışıp ülkemizin yaşama kültürünü yaşayarak, aynı dili anladıklarında aynı dünyayı tanıdıkları için kendilerini daha iyi geliştirebilecekler." diye konuştu.

Türkiye'deki burs programlarına ilişkin tanıtım ülkenin güneydoğusundaki Kırcaali ve Mestanlı şehirlerinde de yapıldı. Türk kökenli ve diğer Bulgaristan vatandaşları tanıtımlara ilgi gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan eğitim bursları tanıtım YTB

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