Bulgaristan’da Türkler şehitlerini andı

Bulgaristan’da komünist rejimin iktidarı döneminde ülkedeki Türklere karşı silah zoruyla uygulanan asimilasyon girişimi sırasında şehit olanlar anıldı.

Kırcaali’ye bağlı Mogilyane köyünde 26 Aralık 1984 tarihinde bir buçuk yaşında annesinin kucağında öldürülen Türkan Feyzullah’ın anısına yaptırılan çeşmede düzenlenen anma törenine binlerce Türk ve Müslüman katıldı. Şehitleri anma etkinliğine katılan ve üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, baskı döneminden bu yana 35 yıl geçmesine rağmen acı günlerin tarih dersi kitaplarında yeterince yer almadığını vurguladı. HÖH Genel Başkanı Karadayı, “Tarih kitaplarında yer almasa da, yaşanan acı günleri kalbimizde taşıyoruz ve gelecek nesillere biz aktarıyoruz“ dedi. Geçmişte yaşanan baskıları unutmadıklarını ancak bu duyguları bugün nefrete dönüştürmediklerini belirten Karadayı, birleştirici olduklarını hatırlattı. Anma törenine Türkiye’den çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyelerinin yanı sıra MHP, CHP ve İyi Parti’nin temsilcileri katıldı. HÖH Genel Başkanı Karadayı, Türkiye’deki önde gelen siyasi parti merkezlerinin tümüne davetiye gönderdiklerini kaydederek, anma etkinliğine katılanlara teşekkür etti.