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Bulgaristan’da üniversite matbaasında milyonlarca sahte döviz ele geçirildi

16.03.2021 16:21 | Son Güncelleme:
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Bulgaristan’da üniversite matbaasında milyonlarca sahte döviz ele geçirildi

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da üniversite matbaasına gerçekleştirilen operasyonda sahte 4 milyon ABD Doları ile 3 milyon 600 bin Euro ele geçirildi.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da bir üniversitenin matbaasında sahte Dolar ve Euro basıldığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı ile Sofya Şehir Savcılığı tarafından ortak yürütülen operasyon sonucu üniversitenin matbaasında sahte 4 milyon ABD Doları (yaklaşık 30 milyon Türk Lirası) ile 3 milyon 600 bin Euro (32 milyon Türk Lirası) ele geçirildi.

ÜNİVERSİTENİN İSMİ AÇIKLANMADI

Sofya Şehir Savcısı İliana Kirilova gerçekleştirdiği basın toplantısında, olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığı bildirirken, sahte para basılan üniversitenin ismi açıklanmadı. Sahte dövizin yanı sıra kimlik belgeleri de basıldığı kaydedilen söz konusu matbaanın yasa dışı faaliyetleri hakkında üniversite yönetiminin haberi olup olmadığının ise araştırıldığı belirtildi.

Güvenlik kaynakları, tutuklanan 2 şahsın uluslararası sahte para dağıtım şebekesinin parçası olduğu konusunda veri bulunduğunu aktardı.

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(İHA)

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