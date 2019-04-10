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Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 18:36 | Son Güncelleme

Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın kuzeydoğusunda Karadeniz'in Şabla burnu açıklarında, can yeleklerine bağlı şekilde denize atılmış 174 kilogram kokain bulundu.

Başbakan Boyko Borisov, bakanlar kurulu öncesinde basına yaptığı açıklamada, Romanya polisi ile birlikte yürütülen ortak operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Borisov, yakalanan uyuşturucunun rekor miktarda olduğunu kaydetti.

İçişleri Bakanı Mladen Marinov da su geçirmez 150 paket 3 çuval halinde su yüzeyinde bulunan uyuşturucunun, can yeleklerine bağlı olduğunu açıkladı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı, tahmini piyasa değeri 35 milyon avro civarındaki uyuşturucunun bulunduğu bölgeye devriye botu yolladı.

İçişleri Bakanlığının olaya ilişkin basın açıklamasında, Bulgaristan'ın kuzey komşusu olan Romanya'nın açıklarında da geçen ay benzer bir şekilde deniz yüzeyinde 200 kilogram kokain ele geçirildiği hatırlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan kokain operasyon

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