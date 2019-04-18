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Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2019 18:44 | Son Güncelleme

Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 288 kilogram eroin ele geçirildi

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 288 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Hasköy Bölge Savcılığından yapılan açıklamaya göre, Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı'nda 14 Nisan'da İran'dan Bulgaristan'ın Filibe kentine giden bir tırda şüphe üzerine arama yapıldı. Aramada, araç içine gizlenmiş 144 paket halinde toplam 288 kilogram eroin ele geçirildi.

Operasyonda, bir İran vatandaşı ile Filibe kentinde yaşayan bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, ülkenin uyuşturucu ile mücadele alanında başarılar elde edildiğini belirterek, "Her gün yüzlerce kilogram uyuşturucu yakalıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan eroin operasyon uyuşturucu

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