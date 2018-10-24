Bulgaristan'da yakalanan PKK'lı terörist Türkiye'ye aide edildi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN'ın Filibe kentinde yakalanarak Türkiye'ye Kapıkule Sınır Kapısı'ndan iade edilen terör örgütü PKK üyesi 'Haki Sedat' kod adlı Hakkı Gören, Edirne'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Gören'in geçen yıl çatışma bölgelerinde yaralanan ya da sakat kalan örgüt üyelerinin, Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçişlerini koordine ettiği ortaya çıktı.

Yunanistan'da terör örgütü PKK adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 'Haki Sedat' kod adlı Hakkı Gören, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçerek örgüt üyeleriyle buluşmak için başkent Sofya'ya gitti. Sofya'da kimliği belirsiz kişilerce üzerindeki 2 bin euro'nun gasbedildiği iddia edilen Gören, ardından taksi ile Filibe kentine geçti. Taksi sürücüsü, ücret karşılığı Hakkı Gören'in elindeki telefonunu aldı. Parası ve telefonu olmayan Gören, terör örgütü üyeleriyle buluşamayınca 4 gününü ormanda geçirdi, sonra Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu'ndan yardım istedi. Yapılan incelemede, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve örgüt üyeliği suçlarından da arandığı tespit edilen Hakkı Gören, Bulgaristan Özel Kuvvetleri'ne teslim edildi. Bulgar polisi tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye iade edilen Hakkı Gören, Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gören, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

YUNANİSTAN'DA SÖZDE ÜST DÜZEY SORUMLU ÇIKTI

Yunanistan'da terör örgütünün sözde üst düzey sorumlusu olduğu belirlenen 'Haki Sedat' kod adını kullanan Hakkı Gören'in, 2002-2010 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü adına toplantı ve eylemlere katıldığı, 2014 yılında Suriye'ye geçerek PKK/KCK/PYD-YPG içerisinde faaliyet yürütmek üzere kırsaldaki teröristlerin yanına gittiği ortaya çıktı. Terörist Gören'in geçen yıldan itibaren, çatışma bölgelerinde yaralanan ya da sakat kalan örgüt üyelerine lojistik destek sağladığı ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçişlerini koordine ettiği tespit edildi.

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