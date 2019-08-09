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Bulgaristan'da yaşayan soydaşların bayram alışverişi Edirne'den

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, cuma günleri kurulan halk pazarında, Kurban Bayramı öncesi Edirne ve çevresinin yanı sıra Bulgaristan'dan gelen soydaşlar da bayram alışverişini yapıyor.  Edirne'de, Kurban Bayramı öncesi kent ve çevresinin yanı sıra Bulgaristan'dan gelen soydaşlar da bayram alışverişini ucuza getirmek için Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na geldi.

Bulgaristan'da yaşayan soydaşların bayram alışverişi Edirne'den

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de, cuma günleri kurulan halk pazarında, Kurban Bayramı öncesi Edirne ve çevresinin yanı sıra Bulgaristan'dan gelen soydaşlar da bayram alışverişini yapıyor.
Edirne'de, Kurban Bayramı öncesi kent ve çevresinin yanı sıra Bulgaristan'dan gelen soydaşlar da bayram alışverişini ucuza getirmek için Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na geldi. Halk, aradıklarını bulabilmek için sabahın erken saatlerinde kurulan pazara akın etti.
Pazar esnafından Salih Mızrak, bayramda yüzlerinin güldüğünü söyledi. Mızrak, "Esnafımızın yüzü gülüyor bu günlerde. Bayram dolayısıyla Balkanlar'dan gelen soydaşlarımız da alışveriş yaparak esnafımızın yüzünü güldürüyor. Yani esnaf bayramı 3- 4 gün önceden kutlamaya başladı. İşler iyi, hareketlilik var. Biz bayramı önceden kutladık. Pazarda vatandaşın her alanda bulacağı ürünler var. Ucuz da olduğu için vatandaşlar burayı tercih ediyorlar" dedi.
'HAREKETLİ GÜNLER YAŞIYORUZ'
Esnaf Okan Doğan ise oldukça yoğun günler yaşadıklarını belirterek, "Bayram yoğunluğumuz var. Hareketli günler yaşıyoruz. Pazarda her çeşit ürünümüz var. Bayram dolayısıyla oldukça yoğun ve biz de müşterileri memnun etmeye çalışıyoruz. Balkan ülkelerinden gelenlere de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.
Esnaf Bekir Yazar, "Bayram üzeri işler iyi, hızlanmaya başladı ama bayramdan sonrasını da merak ediyoruz. İnşallah bayramdan sonra da iyi olur. Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelecek misafirleri bekliyoruz. Bu fiyatlar ve mal çeşitliliği başka yerde yok. Burası Trakya'nın değil Avrupa'nın en büyük pazarı. Tüm Avrupa'yı buraya bekliyoruz" diye konuştu.
Bulgaristan'dan bayram alışverişi için gelen Sebahattin İsmail ise Edirne'deki pazarın oldukça ucuz olduğu için tercih ettiklerini ve sürekli geldiklerini söyleyerek, "Bulgaristan'dan sürekli geliyoruz. Pazar gerçekten ucuz. Bizi ekonomik yönden kurtarıyor buraya gelmek. Bugün de bayram alışverişi yapıyoruz. Bütün alışverişlerimizi de buradan yapıyoruz. Bulgaristan'a göre burada fiyatlar daha uygun" dedi.

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Bulgaristan'da yaşayan soydaşların bayram alışverişi Edirne'denBulgaristan'da yaşayan soydaşların bayram alışverişi Edirne'denBulgaristan'da yaşayan soydaşların bayram alışverişi Edirne'denBulgaristan'da yaşayan soydaşların bayram alışverişi Edirne'den

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