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Bulgaristan'da yerel seçimlere katılım yüzde 43 oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 14:13 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'da dün yapılan yerel seçimlere katılım yüzde 43'lerde kalırken, başkent Sofya başta olmak üzere bazı büyük kentlerde seçimler ikinci tura kaldı.

SOFYA(Bulgaristan),(DHA)- BULGARİSTAN'da dün yapılan yerel seçimlere katılım yüzde 43'lerde kalırken, başkent Sofya başta olmak üzere bazı büyük kentlerde seçimler ikinci tura kaldı. Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali'de ise Hasan Azis, yüzde 60 oy alarak 5'inci kez başkanlığa seçildi.
Bulgaristan'da dün belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar olmak üzere 36 bin 251 aday yerel yöneticinin seçilmesi için sandık başına gidildi. 6 milyon 217 bin 606 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bulgaristan'da, seçimlere katılım yüzde 43'lerde kaldı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Başbakan Boyko Borisov liderliğinde iktidarda bulunan GERP partisi oyların büyük bölümünü alırken, ilk turda Burgas, Varna, Veliko Tarnovo, Gabrovo, Vratsa ve Stara Zagora gibi büyük şehirleri kazandı. Başkent Sofya olmak üzere bazı büyük kentlerde ise seçimler 3 Kasım'daki ikinci tura kaldı. Sofya'da iki dönem Belediye Başkanı olan GERB üyesi Yordanka Fandakova, yüzde 36,34, sosyalistlerin de desteklediği bağımsız aday, ulusal ombudsman görevinden istifa eden Maya Manolova yüzde 26,73 oy aldı. Başbakan Borisov, "Bu seçimlerin mutlak galibi biziz" derken, Sosyalist Parti ise 28 şehirden 15'inde ikinci tura çıkacak. 2015 seçimlerine kıyasla sosyalistler oyunu yaklaşık iki kat artırdı.
KIRCAALİ'DE TÜM BELEDİYELER TÜRKLERİN
Bulgaristan'da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), DOST Partisi, Hürriyet ve Şeref Halk Partisi ve Ulusal Hak ve Özgürlükler Hareketi de seçimlere katıldı. Bulgaristan'da üçüncü parti konumunda olan HÖH, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde 7 belediye başkanlığını ilk turda kazandı. HÖH adayı Hasan Azis ise aldığı yüzde 60 oyla Kırcaali'nin 5'inci kez belediye başkanlığına seçildi.
Belediye Başkanlığı'nı Hasan Azis'in kazandığı Kırcaali'nin ilçeleri Cebel'de Necmi Ali, Çernooçene'de Aydın Osman, Krumovgrad'da Sebihan Mehmed, Momçilgrad'da İlknur Kazim, Kirkovo'da Şinasi Süleyman ve Ardino'da İzzet Şaban belediye başkanı seçildi.

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