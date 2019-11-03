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Bulgaristan'da yerel seçimlerin ikinci turu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2019 23:11 | Son Güncelleme

Yerel seçimlerin ikinci turunda düşük katılım dikkati çekti - Kırcaali’ye bağlı 7 ilçede Hak ve Özgürlükler Hareketi seçimi ilk turda kazandı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da ilk turu 27 Ekim’de düzenlenen yerel seçimlerin bugün yapılan ikinci turunda, kayıtlı 4 milyon seçmenin yüzde 49’u sandık başına gitti.

Ülkenin 28 il merkezinde ilk turda hiçbir adayın, oyların yüzde 51’ini alamaması üzerine 18 ilde ikinci tura gidildi.

İktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi, 11. kez seçim zaferine ulaşarak, ülkenin en büyük şehirleri Sofya, Varna ve Filibe’de belediye başkanlıklarını aldı.

Alpha Research isimli kamuoyu araştırma şirketinin açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, başkent Sofya'da Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova, oyların yüzde 53,5’ini aldı. Belediye başkanlığı koltuğunda görevini 4. dönem sürdürecek Fandıkova’nın rakibi olan, ülkenin eski ombudsmanı Maya Manolova'ya ise oyların yüzde 46,6’sı verildi.

Sosyoloji uzmanları, oy kullanımının zorunlu olduğu ülkede bu seçimlerde de katılımın düşük olduğuna, ülke genelinde “tepki” olarak yorumlanan pusuladaki “kimseyi desteklemiyorum” tercihinin oyların yüzde 6’ya yakın bir oranını oluşturduğuna vurgu yaptı.

GERB partisi lideri Başbakan Boyko Borisov, partisinin ülke genelinde etkisini koruduğunu ve “tartışılmaz bir zafer elde ettiğini” kaydetti. Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise 28 il merkezinden sadece Rusçuk ve Blagoevgrad kentinde belediye başkanlığını kazandı.

Bu arada üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, bu seçimlerde de Türklerin Kırcaali kenti ve bölgesinde etkisini kanıtladı.

Nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde daha önce üst üste 4 dönem belediye başkanlığı yapan HÖH Başkan Yardımcısı Hasan Aziz, ilk turda seçilmişti. Kırcaali’ye bağlı 7 ilçenin tümünde de HÖH adayları ilk turda belediye başkanlığını kazandı.

Bulgaristan’daki seçim yasasına göre iki turlu yapılan yerel seçimlerde, ilk turda seçilmek için bir adayın geçerli oyların yüzde 51'ini alması gerekiyor. Bu orana ulaşamayan ve en yüksek oy alan iki aday, ikinci turda yarışıyor.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) nihai sonuçları 48 saat sonra açıklayacak.

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Bulgaristan Katılım yerel seçimler

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