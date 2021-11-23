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Bulgaristan'da yolcu otobüsü alev aldı, en az 46 kişi hayatını kaybetti

23.11.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'ın batısında kaza yapan bir yolcu otobüsü alev aldı. Aralarında çocukların da olduğu en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Bulgaristan'da yolcu otobüsü alev aldı, en az 46 kişi hayatını kaybetti

Bulgaristan'ın batısında kaza yapan bir yolcu otobüsü alev aldı. Aralarında çocukların da olduğu en az 46 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ülkenin başkenti Sofya'nın güney batısındaki Bosnek köyü yakınlarında yerel saatle 02:00'de (TSİ 03.00) otoyolda gerçekleşti.

Hükümet yetkilisi Nikolay Nikolov, BTV televizyonuna yaptığı açıklamada ölenler arasında çocukların da olduğu bilgisini verdi.

Kazanın ve yangının nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Otobüsün yol kenarındaki bariyerlere çarpmış olabileceği bildirildi.

Yedi kişi çeşitli yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

Kuzey Makedonya plakalı otobüsün dün İstanbul'dan hareket ettiği, saat 21.00 sularında Bulgaristan'a giriş yaptığı belirtildi.

MapDün akşam Varna bölgesinde bir huzurevinde çıkan bir yangında da 9 kişi hayatını kaybetmişti.

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