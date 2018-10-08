Bulgaristan'da yolsuzlukları araştıran gazeteci öldürüldü

SOFYA (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN'a yolsuzlukları araştıran gazeteci Victoria Marinova(30), Ruse şehrinde öldürülmüş bulundu. Marinova'nın, tecavüz edildikten sonra öldürüldüğü ve yanındaki cep telefonu ile bazı eşyalarının da kayıp olduğu belirtildi.
Bulgaristan'ın Ruse kentinde yayın yayan TVN kanalında muhabirlik ve sunuculuğun yanı sıra 'Dedektör' adlı programı hazırlayan Victoria Marinova, Cumartesi akşama kentteki bir parkta öldürülmüş halde bulundu. Son dönemde Avrupa Birliği (AB) fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırdığı belirtilen gazeteci Marinova'nın bu araştırmasıyla ilgili öldürülüp öldürülmediği araştırılıyor. Bulgar yetkililer, Marinova'nın tecavüz edildikten sonra öldürüldüğünü, yanında bulunan cep telefonu, otomobil anahtarı, bazı kıyafetleri ve gözlüklerinin de kayıp olduğunu açıkladı. Marinova'nın kafasına vurulup, boğularak öldürüldüğü belirtildi.
Bulgar yetkililer, olay gününden itibaren gazeteci Victoria Marinova'nın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdürüldüğünü ancak henüz kesin bir bulguya rastlanılmadığını bildirdi. Marinova'dan DNA örneklerinin alındığı ve incelendiği kaydedildi.
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