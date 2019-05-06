HABER

Bulgaristan'da yüzyıllardır süren mevlit geleneği

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:02 | Son Güncelleme

Bulgaristan'daki Yedi Kızlar Camisi'nde, yüzyıllardır sürdürülen mevlit geleneği bölgedeki Müslümanları bir araya getiriyor - Kırcaali Müftü Vekili Nasuf Nasuf: - "Nalbantlar köyümüzde 1438 yılında tek bir demir çivi çakılmadan kurulan Yedi Kızlar Cami her yıl hıdırellez zamanlarında dünyanın dört bir yanından gelen binlerce Müslümanı buluşturur"

KIRCAAALİ (AA) - Bulgaristan'daki Yedi Kızlar Camisi'nde, yüzyıllardır sürdürülen mevlit geleneği bölgedeki Müslümanları buluşturdu.

Ülkenin güneydoğusunda Kirkovo'ya (Kızılağaç) bağlı Podkova (Nalbantlar) köyündeki Yedi Kızlar Camisi'nde hıdırellez zamanı geleneksel mevlit töreni düzenlendi.

Mevlit nedeniyle Bulgaristan'ın güneyindeki ve Yunanistan'ın kuzeyindeki Müslümanlar bir araya geldi.

Bütün şehitler için dualar okunan mevlit törenine, yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Kırcaali Müftü Vekili Nasuf Nasuf, mevlit sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da mevlit geleneğinin yüzyıllardır sürdürüldüğünü anlattı.

Nasuf, "Nalbantlar köyümüzde 1438 yılında tek bir demir çivi çakılmadan kurulan Yedi Kızlar Cami her yıl hıdrellez zamanlarında dünyanın dört bir yanından gelen binlerce Müslümanı buluşturur." dedi.

Mevlide katılan Sabiha Mestan de "Kırcaali ve Hasköy bölgelerinin yanı sıra komşu Yunanistan'dan gelenler burada ortak duygular paylaşır. Yedi Kızlar Camisi'nde Mevlid-i Şerif dinlemek onur verici bir şey." ifadelerini kullandı.

90 yaşındaki Hacı Sabri Mestan ise sağlıklı olduğu sürece her yıl bu mevlide katıldığını ve katılmaya devam edeceğini anlattı.

Yunanistan'ın Batı Trakya bölgesinden gelen Muammer Mehmet ise "Batı Trakya'da yaşayan Türkler olarak ramazanı hasret ve mutlulukla karşılıyoruz." şeklinde konuştu.

Mevlit için camide hazır bulunan 85 yaşındaki Hasan Hacıoğlu da, "Biz Müslümanız, Türküz, Osmanlıyız. Dinimiz inancımız büyüktür." dedi.

- Yedi Kızlar Camisi efsanesi

Efsaneye göre, nişanlıları savaştan geri dönmeyen 7 kız, sahip oldukları çeyizleri ve tüm mal varlıklarını satıp, toplanan para ile Bulgaristan'ın güneydoğusunda Yunanistan sınırına yakın Nalbantlı köyündeki camiyi demir çivi kullanmadan bir gecede inşa etmişler. Daha sonra ortadan kaybolan bu kızlardan bir daha haber alınamamış.

600 yıllık tarihe sahip Yedi Kızlar Camisi'nin yıkık olan 30 metrelik minaresi 2015 yılında yeniden inşa edilmişti.

PARTNERMakyajsız kraliçeMakyajsız kraliçe
Ateş ile camın buluştuğu bienal ilgi gördüAteş ile camın buluştuğu bienal ilgi gördü
Danişment Gazi ve kahramanları anılacakDanişment Gazi ve kahramanları anılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan mevlid Yedikızlar Camii

En Çok Okunan Haberler

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Kimlik, ehliyet ve pasaportta yeni dönem

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

Gündeme bomba gibi düşen iddia! Açıklama geldi

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Oruç sorusu kızdırdı: Sana ne oğlum!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Şehit cenazesinde 34 kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarıyer'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı: 2 yaralı

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

'Ağlayan gelin' fotoğraf tutkunlarının gözdesi oldu

Nesli tükenme tehlikesi geçiren ceylanları evinin bahçesinde besliyor

Bahçesinde ne olduğunu duyan koşarak oraya gidiyor!

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan avukatlarıyla görüştü

Terör örgütü elebaşı Öcalan'la ilgili açıklama

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ali Demir hakkındaki soruşturmada yeni gelişme

Ankara Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

Batıkent'teki köpek katliamında istenen cezalar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.