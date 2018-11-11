Bulgaristan'da 'zam' protestosu

EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN'da, halk getirilen yeni vergiler ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları protesto için sokağa çıktı. Sofya'da başlayıp ülke geneline yayılan protestolarda, Bulgar vatandaşlar araçlarıyla sınır kapılarına giden yollarda uzun kuyruklar oluşturarak geçişleri kapatırken, protestoların hükümetin istifasına kadar devam edeceği belirtildi.

Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da halk, getirilen yeni vergiler ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zamları protesto etmek için eylemlere başladı. Ancak kısa sürede eylemler tüm ülkeye yayıldı. Yüksek akaryakıt fiyatları, taşıt vergilerine karşı kitlesel protestolar yapılırken, hafta sonu olması nedeniyle eylemler geniş katılımcı buldu. Bulgaristan'dan başka ülkelere açılan sınır kapılarına giden yollarda biriken eylemciler yolları trafiğe kapatarak seslerini duyurmaya çalıştı. Protestocular Filibe, Stara Zagora, Yambol ve Burgas yakınlarındaki otoyoldaki trafiği durdurdu.

Eylemciler yılbaşından itibaren 510 leva olan asgari ücretin 750 levaya çıkmasını, asgari emekli maaşının 350 leva, hemşirenin başlangıç ​​maaşının 1200 leva olması ve doktor maaşlarının da 2000 leva olmasını istiyor. Eylemciler söylemlerinde düşük yaşam standardına karşı barışçıl protestolar yaptıklarını belirterek, "Yaşam standardıyla uyumlu fiyatlar istiyoruz, yapabilirler, yapabiliriz" ifadelerini kullanıyor. Eylemlere engelliler de destek veriyor.

