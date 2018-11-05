Bulgaristan'daki 27 yıllık asimilasyon kampanyası davası

SOFYA (AA) - Bulgaristan'da 1989'da devrilen eski komünist rejimin uyguladığı asimilasyon kampanyasıyla ilgili 27 yıldır süren davayı tamamlamak için son tanıkların ifadesini bekliyor.

Askeri Yargıtaydan edinilen bilgiye göre, ülkede 1991'de açılan dava ile ilgili geçen zaman zarfında 446 tanıktan 369'unun ifadesi alındı. Türkiye'de ikamet ettikleri tahmin edilen davanın 35 tanığının ifadeleri de Türkiye'den bekleniyor.

Savcılık, zaman aşımına uğramasına rağmen devam eden davanın karara bağlanması için ikamet yeri tespit edilemeyen mağdurların ifadelerinin de alınmasını şart koştu.

Bu arada 82 müştekinin, davanın bir an önce tamamlanması için talepte bulunmalarının ardından mahkeme, kalan ifadelerin tamamlanması için ağustos ayında bir ay ek süre tanımış ancak konuyla ilgili yine sonuç alınamamıştı.

Eski rejimin asimilasyon kampanyasına karşı ana dava, 1991 yılında açılmıştı. Davanın sanıkları eski Devlet Başkanı Todor Jivkov, İçişleri Bakanı Dimitar Stoyanov, Dışişleri Bakanı Petar Mladenov ve Politbüro Üyesi Penço Kubadinski'den hiçbiri artık hayatta değil. 2001-2004 arasında davacı olan 446 kişiden 312’sinin ifadeleri alınmış, adli işlemlerin sekteye uğramasından dolayı 134 kişinin ifadeleri alınamamıştı. Bu nedenle ana davada, henüz sonuca ulaşılamadı.