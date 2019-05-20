Bulgaristan'daki caminin bahçesinde iftar yemeği

Osman ŞİŞKO/CEBEL (Bulgaristan), (DHA)- BURSA Büyükşehir Belediyesi, restorasyonuna destek verdiği Bulgaristan'daki Cebel Camii'nin bahçesinde iftar yemeği düzenledi. 700'den fazla misafirin katıldığı iftarda Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, "Bugünleri görmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bulgaristan'daki Cebel Camii'nin bahçesinde iftar yemeği düzenledi. Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan ile Kültür ve Sanat Daire Başkanı Hüseyin Buran da Bulgaristanlı soydaşları yalnız bırakmadı. Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer, Kırcaali Müftü Yardımcısı Erhan Recep, STK temsilcilerinin de katıldığı iftarda Kırcaali Müftü Yardımcısı Erhan Recep yemek duası yaptı.

ALİNUR AKTAŞ'IN SELAMLARI İLETİLDİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Bayhan, yaptığı, Başkan Alinur Aktaş’ın selamlarını Cebelli Müslümanlar'a ileterek, "Burada geçtiğimiz yıl restorasyonu tamamlanan ve sizlerin hizmetine sunulan caminin bahçesinde bu güzelliği hep birlikte yaşıyoruz. Allah, bizleri birlik ve beraberlikten ayırmasın. Şimdiden Kadir Gecenizi ve yaklaşan Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum" dedi.

'CEBEL'E ÇOK YARDIM ETTİLER'

Cebel Belediye Başkanı Bahri Ömer de bugünleri görmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Düne kadar caminin restorasyona muhtaç halde bulunduğunu, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri neticesinde ibadethane ve çevresinin yeniden düzenlendiğini anlatan Ömer, "Cebel Camii ve çevresinin restore edilmesi konusunda büyükşehirden talebimiz olmuştu. 19 Mayıs 2017’de isteğimizi ilettik. Bir sene sonra, 19 Mayıs 2018’de de açılışını yaptık. Allah razı olsun kendilerinden. Cebel’e çok yardım ettiler" diye konuştu.

Cebel’deki iftar programlarını Bursa Büyükşehir adına organize ettiklerini vurgulayan Ömer, verilen desteklerin artarak süreceğine inandıklarını kaydetti.