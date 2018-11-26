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Bulgaristan'daki Dinler Kanunu görüşmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 19:02 | Son Güncelleme

Parlamentoda Dinler Kanunu Tasarısı'ndaki değişiklikler için yeterli çoğunluk sağlandı - Tasarıya göre, Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, yıllık yaklaşık 3 milyon avro devlet yardımı alabilecek

SOFYA (AA) - Bulgaristan Parlamentosunda görüşülen Dinler Kanunu Değişiklikler Tasarısı'nın kabulü için yeterli oy çoğunluğu sağlandı.

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi Grup Başkanı Tzvetan Tzvetanov ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Partisi lideri Mustafa Karadayı arasındaki görüşmede değişikliklere son şekli verildi.

240 üyeli parlamentoda toplam 120 milletvekiline sahip iki partinin lideri, genel oturumda yapılacak görüşmelerde ortak tutum sergiledi.

Düzenlemeye göre nüfusun yüzde birinden fazlasını oluşturan dinlere mensup kişi başı 10 leva (yaklaşık 5 avro) devlet finansmanı sağlanacak.

Finansman için ülkede 2012'de yapılan son nüfus sayımı baz alınacak. Sayımda 4 milyon vatandaş kendini Ortodoks, 577 bin kişi de Müslüman olarak tanımlamıştı.

Bu durumda Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, cemaatinin nüfusuna dayalı olarak 3 milyon avroya yakın finansman alabilecek. Daha az mensubu bulunan dini kuruluşlara bütçenin durumuna göre destek verilecek.

Şimdiye kadar ülkedeki tüm dini cemaat ve kuruluşlara yapılan toplam devlet yardımının brüt bedeli 5,5 milyon levaydı (2,82 milyon avro).

Bu arada, taslağın ilk düzenlemesinde getirilmiş bulunulan, yabancı din adamlarının ülkede din dersi vermelerine ilişkin yasak da kaldırılacak, dini kurumlara okul açma ve yurt dışı dahil bağış alma müsaadesi de verilecek. Ülkede yeni dinlerin kaydı için asgari kurucu üye sayısı 300'den 3 bine çıkarılacak.

Dinler Kanunu Değişiklikler Tasarısı'nın, parlamentonun çarşamba günü yapacağı oturumda teklif edilecek haftalık gündem maddeleri arasında yar alması bekleniyor.

Değişikliklerin onayı için 121 milletvekilinin oyu yeterli olacak.

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Bulgaristan Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü müslümanlar

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