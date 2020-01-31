HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bulgaristan’daki grip salgını Edirne esnafını vurdu

Bulgaristan’daki grip salgını Edirne esnafını vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 15:27 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'da yaşanan grip salgını nedeniyle Edirne'ye alışverişe gelen turist sayısında azalma oldu.

Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- BULGARİSTAN'da yaşanan grip salgını nedeniyle Edirne'ye alışverişe gelen turist sayısında azalma oldu. Kentte cuma günleri kurulan ve turistlerin yoğun ilgi gösterdiği pazara gelen bazı Bulgarların yüzlerine maske taktıkları görüldü. Bulgar turistler, ülkelerinde grip salgını bulunduğunu belirterek, korunmak amacıyla maske taktıklarını söyledi.
Bulgaristan'da son günlerde grip salgının yaygınlaşmasıyla birlikte ülkede alarma geçirilerek, 14 ilde salgın alarmı verildi. Salgın yoğun olarak görüldüğü başkent Sofya'nın da bulunduğu 1300 okulda eğitime 6 Şubat'a kadar ara verildi. Grip salgının olduğu şehirlerde yaşayanlar, sokaklar ve iş yerlerinde maske takıyor. Eczanelerde en çok aranan şey ise, hava kirliliğine ve virüslere karşı aktif karbon filtreli yüz maskeleri oldu.
BULGARLAR, EDİRNE'DE MASKE İLE ALIŞ VERİŞ YAPTI
Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerin sayısı da ülkede yaşanan grip salgını nedeniyle azaldı. Kentte cuma günleri kurulan ve özellikle Bulgar ve Yunan turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulus Pazarı'nda bugün daha önceki gibi yoğunluk yaşanmadığı görüldü. Pazara gelen Bulgar turistlerin bazılarının yüzlerine maske taktığı görüldü. Maske ile alışveriş yapan Bulgarlar, ülkelerinde grip salgını nedeniyle korunma amaçlı maske taktıklarını dile getirdi.
ESNAFLAR: BULGARLAR AZALDI
Ulus Pazarı esnaflarından Recep Büyük, işlerinin çok düştüğünü belirterek, "İşler çok zayıf. Bulgaristan'dan gelen yok. Bir kısım Bulgar'ın Çorlu'ya gittiğini duyuyoruz. Bir kısmının da mevsim nedeniyle gelmediğini düşünüyoruz. Grip salgını da varmış ama bununla ilgisi var mı bilemiyorum. Özellikle son 1 haftadır işlerimiz çok düştü" dedi. Esnaflardan Recep Karagöz, "Bulgar şu anda gelmiyor, son zamanlarda oldukça düştü işlerimiz. Grip salgınının bununla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Gelen zaten maskesiyle geliyor, alışverişini yapıyor. Bence bu durgunluğun sebebi mevsimsel. Ama bu zor süreç de geçecek ve tekrar yoğunlaşacak" dedi.
Esnaf Mustafa Bektaş, Bulgarların özellikle son dönemlerde gelmediğini belirterek, "İşlerimiz oldukça düştü. Gripten olabilir diye düşünüyorum. Bulgaristan'da salgın var zaten bunun da etkisi var sanırım. Bir de mevsimsel olarak her yıl bu aylarda zaten işlerimiz düşüyordu. Bu durum daha da etki etti" dedi.
BULGARİSTAN'DA SALGIN VAR
Bulgaristan'dan alışveriş için gelen Maria Demçova, "Bulgaristan'dan alış veriş için geldik. Hava da güzel olduğu için bugünü tercih ettik ve cuma pazarına geldik. Bazıları maskeyle geliyor önlem amaçlı, doğal olarak korunma amaçlı. Ama Bulgaristan'daki salgın bizi etkilemedi. Ondan dolayı bugün pazardayız ve alış veriş yapıyoruz" dedi. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlardan Eren Tungay ise, "Alışveriş ve gezmek için geldik. Şu ana kadar Yunanistan'da 1 kişi ölmüş diye duyduk ama Bulgaristan'da daha fazla. En son duyduğumuza göre 135 kişi yakalanmış. Ama grip salgını bizi etkilemedi ve bugün alışverişe geldik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Cani böyle getirildi!Cani böyle getirildi!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

Yoğun kar ve kuvvetli sağanak uyarısı

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Şimdi de sevgilisinin yaşıyla gündemde

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Flaş! Alper Potuk resmen açıklandı

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı yükseldi

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

Virüsün ortaya çıktı yerde yaşıyor! Türk oyuncudan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

'Kötü kayarım bak' dedi canlı yayın karıştı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den Altay tankı açıklaması!

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den 'Altay' tankı açıklaması!

Pompalı tüfekle 5 kişiyi öldürüp, 4 kişiyi yaralamıştı! Olay yerinde her şeyi tek tek anlattı

Cani böyle getirildi!

Ergenekon kumpas davasının kilit ismi Ümit Sayın son yolculuğuna uğurlandı

Ergenekon kumpas davasının kilit ismiydi! Böyle uğurlandı

Meral Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Kötü kokuların geldiği evde kadın cesedi bulundu

Tokat'taki hastanede 4 saatlik koronavirüs karantinası

Tokat'taki hastanede 4 saatlik 'koronavirüs' karantinası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.