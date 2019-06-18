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Bulgaristan'daki NATO tatbikatında 1 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 11:59 | Son Güncelleme

Ülkenin güneydoğusunda devam eden NATO'nun "Swift Response 19" tatbikatında paraşütü açılmayan Kanadalı bir asker yaşamını yitirdi

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Çeşnigirovo Hava Üssü'nde devam eden NATO'nun "Swift Response 19" tatbikatında paraşütü açılmayan Kanadalı bir askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikat çalışmaları sırasında paraşütü açılmayan Kanadalı bir asker yaşamını yitirirken aynı savaş uçağından atlayan Amerikalı bir asker hafif yaralandı.

Çeşnigirovo Belediye Başkanı Hristo Atanasov, olayın, tatbikatın gece çalışmaları sırasında meydana geldiğini söyledi.

ABD'nin Avrupa Kuvvetleri Komutanlığınca Bulgaristan, Romanya ve Hırvatistan'da 11-24 Haziran arasında düzenlenen tatbikata Arnavutluk, İngiltere, İtalya, Kanada, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'dan 8 bine yakın personel, bin 200 zırhlı araç ve 100 savaş uçağı katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan ölüm tatbikat

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