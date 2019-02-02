Pehlivan, buradaki eserlerin bazılarının ülkenin kültürel mirası olduğuna dikkati çekerek, "Maalesef, halka ilham kaynağı olabilecek bu eserler geçen zamanın acımasızlığına kurban giderek, bakımsızlıktan yıkılıyor." diye konuştu.

İçinde bar bulunan Taşköprü Camisi, kabirlerin neredeyse tamamının yok olduğu Müslüman mezarlığı ve kundaklanarak harabeye dönen Orta Mezar Hamamı iadeiitibar bekliyor.

Osmanlı Devleti'nden 1878'de bağımsızlığını kazanan Bulgaristan'da, Filibe'de kalan 53 cami ve 42 hamamın büyük bölümü zamana yenik düşerken, hala ayakta kalan eserler ise acil restorasyon ve onarıma ihtiyaç duyuyor.

- 16. yüzyıldan kalma cami içkili lokantaya dönüştürülmüş

Kent merkezinde bulunan, 1928'deki 6,8 büyüklüğündeki depremde minaresi yıkılan Taşköprü Camisi, Filibe'deki boynu bükük Osmanlı mirası arasında en çok yürek burkanı.

16. yüzyılda yapılan caminin minaresini onarmak için cami arazisinin bir bölümü satılsa da yeterli para toplanamadığı için tadilatı bir türlü yapılamamış.

Ülkede 1944-1989 arasında yönetimde olan komünist rejimin bu dönemde ibadete kapalı tuttuğu cami, daha sonraki dönemde özelleştirilerek, içkili lokantaya dönüştürmüş.

Cemaatin yoğun tepkisi nedeniyle camiden dışarı çıkarılan lokanta, caminin hemen yanında meyhane olarak hizmet veriyor.

Tüm olanlara rağmen kurşun kaplı kubbesi ayakta duran caminin içinde, lokantadan kalan bar kısmı ise hala duruyor.

Özelleştirildiği için şahısların elinde bulunan ve sonunda Filibe Bölge Müftülüğüne iade edilen Taşköprü Camisi, restore edileceği günü bekliyor.

- "Türkiye'den destek bekliyoruz"

Pehlivan, "eşsiz güzellikte" olarak nitelediği caminin acilen onarılması ve bar kısmının dışarı çıkartılması gerektiğini belirterek şunları söyledi: