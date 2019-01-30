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Bulgaristan'daki, Pargalı İbrahim Paşa Cami restore ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 15:58 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN hükümeti soydaşların yoğun olarak yaşadığı Razgrad kentinde bulunan ve 40 yıldır restorasyon bekleyen Osmanlı'nın Balkanlarda ayakta kalan eserlerinden olan Pargalı İbrahim Paşa Camisi'nin restore edilmesi için 1 milyon euro'luk kaynak sağladı.

Sevda DÜKKANCI/RAZGRAD (Bulgaristan), (DHA)- BULGARİSTAN hükümeti soydaşların yoğun olarak yaşadığı Razgrad kentinde bulunan ve 40 yıldır restorasyon bekleyen Osmanlı'nın Balkanlarda ayakta kalan eserlerinden olan Pargalı İbrahim Paşa Camisi'nin restore edilmesi için 1 milyon euro'luk kaynak sağladı. Bulgaristan Hükümeti Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı 'Pargalı İbrahim Paşa' hayratına 1616 yılında Razgrad kentinde yaptırdığı ve Osmanlı'nın Balkanlardaki ayakta kalan en büyük eserleri arasında yer alan Pargalı İbrahim Paşa Camii'nin restorasyonu için karar aldı. Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Murat, tarafından yapılan ve UNESCO katalogunda yer alan Pargalı İbrahim Paşa Camii'nin yaklaşık 40 yıl aranın ardından, restore edilip en kısa sürede müze olarak açılması hedefleniyor. İstanbul Balat'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla tadilatı yapılarak ibadete açılan Demir Kilise'nin (Sveti Stefan) ardından Bulgaristan Hükümeti'nin Pargalı İbrahim Paşa Camii için onarım kararı aldığı belirtildi. Bulgaristan'ın tek Türk asıllı valisi Razgrad Valisi Gyunay Hyusmen, caminin tamiratı ve restorasyonu için Stroykomers adlı Bulgar şirketiyle sözleşme imzaladı. Vali Hyusmen, imzaladığı sözleşmeyle caminin bakımı ve yenilenmesi için Bulgar hükümetinden 1 milyon euro'luk bir finansman sağladığı açıklandı. Caminin onarımının Bulgaristan Başbakan Boyko Borisov'un iyi niyeti ve iradesi sayesinde mümkün olduğunu belirten Hyusmen, göreve başladığı günden beri Razgrad'ın bu camisini kurtarmayı vicdani görev bildiğini söyledi. Vali Gyunay Hyusmen, kentteki Ahmet Bey Camiinin cemaate yeterli olduğunu belirterek, "Kültürel ve tarihi miras olan ve bütün bölgemizin gurur kaynağı olan bu eserimizi herkese açık bırakmak istiyoruz. Bu mekan, Müslüman, Hıristiyan, Avrupa'nın ve ülkenin dünyanın dört bir yanından gelecek turistlerin ziyaret edeceği müze olarak da kalmalı. Müslüman cemaat olduğunda ve ibadet edilecek yer olmadığında kurulur" dedi. Vali Hyusmen, harabe halinde bulunan camiye 2011 yılında taşınmaz kültürel anıt statüsü verildiğini belirterek, "Eğer devletler arasında veya Başbakanlık nezdinde bir anlaşma sağlanırsa, caminin restorasyonunda Türkiye'den de Osmanlı mimarisi uzmanları katılabilir" dedi.

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