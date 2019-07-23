Bulgaristan'daki siber saldırı

Boykov'un bilgisayarında NAP'tan çalınan verilerin yanı sıra başka bulgulara da rastlandığını aktaran Geşev, "Siber korsanlar, Başbakan Boyko Borisov ve Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov ile ilgili bilgi taraması yapmış." dedi.

Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı İvan Geşev, Bulgar Ulusal Televizyonuna (BNT) yaptığı açıklamada, 29 Haziran'da meydana gelen saldırının arkasındaki isim olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan 20 yaşındaki bilgisayar uzmanı Kristiyan Boykov'a ait bilgisayarın şifrelerinin kırıldığını ve bu kişinin olaydan sorumlu tutulabileceğini söyledi.

Siber saldırılarda, Başbakan Boyko Borisov, Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) milletvekili Delyan Peevski ve Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Emil Radev gibi ülkenin önde gelen isimlerinin hedef alındığı ortaya çıktı.

SOFYA (AA) - Bulgaristan Milli Gelirler Ajansının (NAP) veri havuzundan 7,6 milyon nüfuslu ülkedeki 5 milyon kişinin kişisel verilerinin çalınmasıyla ilgili siber saldırı skandalı büyüyor.

Geşev ayrıca zanlının bilgisayarında, ülkenin en zengin iş adamlarından ve üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu HÖH partisi milletvekili Delyan Peevski ve Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Emil Radev ile ilgili bilgi taraması yapıldığı ve haklarında dosyalar oluşturulduğunu ifade etti.

Zanlının, siber korsanlık yapan şirkette "maşa" olarak çalıştığını dile getiren Geşev, "Korkutucu bilgilere ulaştık. Hala işin başındayız. Bu çocuk, (Kristiyan Boykov) karanlık bir yerde tutulup kendi vicdanıyla baş başa kalmalı. Yaptıklarını gözden geçirip, adalet sistemiyle iş birliği yapıp yapmayacağına karar vermeli." diye konuştu.

Gözaltına alındıktan bir süre sonra serbest bırakılan Kristiyan Boykov ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek savcılığın el koyduğu bilgisayarlarının şifrelerini vermeyeceğini belirtti.

- Olay nasıl başlamıştı

NAP, 15 Temmuz'da, siber korsanların yurt dışından gerçekleştikleri saldırılarda, yaklaşık 5 milyon kişiye ait verilerin ele geçirildiğini açıklamıştı.