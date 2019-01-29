HABER

Bulgaristan'daki Türklerden yeni dergi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 08:18 | Son Güncelleme

Filibe kentinde Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü, Türkçe ve Bulgarca yayımlanan "Nöbettepe" isimli bir dergi çıkardı

FİLİBE (AA) - Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe kentinde faaliyet gösteren Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü, Türkçe ve Bulgarca basılan yeni bir dergi çıkardı.

Yaklaşık 800 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı 7 milyonluk Bulgaristan'da, 3 ayda bir çıkacak Nöbettepe isimli dergide kültür, sanat ve edebiyata ilişkin konular yer alacak.

Derginin tanıtımı dolayısıyla Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu himayesinde, Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) salonunda Türk ve Bulgar bestecilerin eserlerinden oluşan bir konser düzenlendi.

Dergiye adını veren Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü Onursal Başkanı ve Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Nöbettepe isminin Bulgarca ve Türkçede aynı anlama geldiğini söyledi.

Ergani, "Filibe, 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmayı hak ettiği gibi zengin kültürel ve edebi birikimi taşıyan iki dil arasında köprü kuran böyle bir dergiyi de hak ediyor." dedi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Kadriye Cesur da "Dergimiz sadece edebiyat değil, kültür ve sanat alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 2 dilde olmasının amacı Bulgaristan'daki Türklerin çok iyi Bulgarca biliyor olmaları ve Türkçeyi de çok iyi koruyor olmalarıyla ilgili." dedi.

Yayın Kurulu üyesi Harun Bekir de derginin, Türkçenin Bulgaristan'da yaşatılması ve özellikle genç nesillerin dilinin geliştirilmesi açısından çok önemli bir boşluğu dolduracağını dile getirdi.

Derginin Bulgarca kısmından sorumlu gazeteci yazar Anton Baev de derginin adını, 6 bin yıllık geçmişi olan Filibe'nin ilk yerleşim yeri Nöbettepe'den aldığı bilgisini paylaştı.

Baev, kentte son 20 yıldır edebiyat ağırlıklı yeni bir derginin çıkarılmadığını, bu nedenle okuyucuların yeni bir dergi fikrinden büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Baev, derginin Bulgarca ve Türkçe bölümlerinin farklı içeriklere sahip olduğunu da dile getirdi.

Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar Burada insanlar farelere tapıyor... Yemeklerini bile beraber yiyorlar
GÜNCELLEME 3 - AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırıGÜNCELLEME 3 - AK Parti'nin belediye başkan adayına bıçaklı saldırı
Kayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldıKayak merkezinde yaklaşık 100 kişi mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan dergi edebiyat kültür Nöbettepe

En Çok Okunan Haberler

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

Soylu: Dün polis uçağıyla gözleri bağlı Erzurum’a getirildi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Kaynanasıyla aşk yaşayan damat skandalında yeni gelişme!

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Meteoroloji sitesinden uyardı! Kuzey Afrika'dan geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Televizyon spikeri düğününde haber sundu

Böylesi ilk kez oldu! 'Unutulmaz bir düğün istedim' deyip...

Bütün savaş uçaklarından sorumlu general Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Cehennem Deresi Kanyonu, turizme açılıyor

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Takla atarak durabildi! İstanbul'da bu sabah

Celal Şengör: İnsanları gömmek aptalca

Sözleri yine sosyal medyayı karıştıracak!

Diyarbakır'da akıl almaz kaza!

İnmek için kapıyı açtı, araçlar birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.