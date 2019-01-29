Bulgaristan'daki Türklerden yeni dergi

FİLİBE (AA) - Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe kentinde faaliyet gösteren Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü, Türkçe ve Bulgarca basılan yeni bir dergi çıkardı.

Yaklaşık 800 bin Türk kökenli vatandaşın yaşadığı 7 milyonluk Bulgaristan'da, 3 ayda bir çıkacak Nöbettepe isimli dergide kültür, sanat ve edebiyata ilişkin konular yer alacak.

Derginin tanıtımı dolayısıyla Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğu himayesinde, Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) salonunda Türk ve Bulgar bestecilerin eserlerinden oluşan bir konser düzenlendi.

Dergiye adını veren Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü Onursal Başkanı ve Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Nöbettepe isminin Bulgarca ve Türkçede aynı anlama geldiğini söyledi.

Ergani, "Filibe, 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti olmayı hak ettiği gibi zengin kültürel ve edebi birikimi taşıyan iki dil arasında köprü kuran böyle bir dergiyi de hak ediyor." dedi.

Derginin Genel Yayın Yönetmeni Kadriye Cesur da "Dergimiz sadece edebiyat değil, kültür ve sanat alanında önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 2 dilde olmasının amacı Bulgaristan'daki Türklerin çok iyi Bulgarca biliyor olmaları ve Türkçeyi de çok iyi koruyor olmalarıyla ilgili." dedi.