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Bulgaristan’daki yerel gelenekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 14:38 | Son Güncelleme

Tunca Nehri'nin buzlu sularına girip “Erkek Halayına” katıldılar

KALOFER (AA) - Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Kalofer kentinde 200 yıllık bir geleneği yaşatan erkekler, Tunca Nehri'nin buzlu sularına girip davul eşliğinde halay çekti.

Bulgaristan’ın sadece bu şehrinde sürdürülen gelenek kapsamında 6 Ocak Epitafi Yortusu dolayısıyla erkekler, sabah saatlerinde gün doğmadan Tunca’nın kenarına geldi.

Halay öncesi soğuktan donmuş Tunca’ya giren bir grup, sopalarla buzları kırarak kalabalığa hareket edebilecek alan açtı.

Bu yıl sıfırın altında 8 dereceye inen hava sıcaklığına rağmen yine yüzlerce Kaloferli erkek, Tunca’nın buzlu sularına girip yaklaşık yarım saat halay çekti.

Katılımcıların ailelerine sağlık, bereket ve kısmet getirdiğine inanan Kalofer sakinleri, geleneğin aynı zamanda yerel turizm sektörüne de katkı sağladığını belirtiyor.

Halaya katılan Kalofer Belediye Başkanı Rumen Stoyanov, basına yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm otellerin dolu olduğunu ifade ederek töreni merak eden yüzlerce konuğun aylar öncesi rezervasyon yaptırdığını söyledi.

Stoyanov, “Tunca’nın suları ne kadar soğuk olursa olsun, bugüne dek genç olsun, yaşlı olsun halaya katılan hiç kimse hastalanmamıştır” dedi.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine aday gösterilen bu geleneği izlemek için bu yıl UNESCO heyeti kenti geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan erkek halayı Kalofer şehri

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