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Bulgaristan’dan 39 kişinin ölümüne ilişkin ilk açıklama: "Bilgimiz yok"

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bulgaristan, İngiltere’nin Essex bölgesinde Bulgaristan’dan geldiği tespit edilen ve 39 kişinin cesedinin bulunduğu tırla ilgili, "İçerisinde 39 kişinin ölü bulunduğu tırla ilgili bilgimiz yok" açıklamasında bulundu.Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Essex bölgesinde Bulgaristan’dan geldiği tespit edilen bir tırın içinde 39 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, araçla ilgili ellerinde herhangi bir bilginin olmadığını duyurdu.

Bulgaristan, İngiltere’nin Essex bölgesinde Bulgaristan’dan geldiği tespit edilen ve 39 kişinin cesedinin bulunduğu tırla ilgili, "İçerisinde 39 kişinin ölü bulunduğu tırla ilgili bilgimiz yok" açıklamasında bulundu.
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İngiltere’nin Essex bölgesinde Bulgaristan’dan geldiği tespit edilen bir tırın içinde 39 kişinin cesedine ulaşılmasının ardından yaptığı açıklamada, araçla ilgili ellerinde herhangi bir bilginin olmadığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ölü bulunan şahısların kimlikleriyle ilgili bilgi sahibi olunmadığı da kaydedildi.

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