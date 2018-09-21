Bulgaristan'dan dolandırıcılık için İzmir'e geldiler

Taylan YILDIRIM/ İZMİR (DHA)- BULGARİSTAN'dan İzmir'e gelip ATM'lere yerleştirdikleri aparatlarla kredi kartı ve banka bilgilerini kopyalayıp ülkelerine döndükten sonra ise haksız kazanç elde etmek için kullanan D.S.D. (45) ve F.L.R.(37), tekrar Türkiye'ye giriş yapınca yakalandı. Yanlarındaki dijital materyallerde 360 bin şifre görüntüsü bulunan iki zanlı, tutuklandı.

Bayraklı'daki bir bankaya ait ATM üzerinde kart kopyalama aparatının bulunması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma yaptı. Yapılan araştırmada, özel aparatı Bulgaristan plakalı araçla gelen aynı ülkenin vatandaşı olan D.S.D. ve F.L.R.'nin yaptığı belirlendi. İki dolandırıcının, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları, 3 Eylül tarihinde de çıkış yaptıkları saptandı.

TEKRAR GİRİŞ YAPINCA YAKALANDILAR

İzmir polisinin bankalarla bağlantıya geçmesinden sonra iki dolandırıcının bilgilerini kopyaladıkları belirlenen kart numaralarına bloke konuldu. Polisin bu olay üzerindeki çalışmaları sürdüğü sırada iki dolandırıcının, 15 Eylül tarihinde Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi. Takibe alınan dolandırıcılar, ATM üzerinden aparatı söktükleri sırada yakalandı. D.S.D. ve F.L.R.'nin üzerinde 3 banka kartı kopyalama aparatı, şifre görüntüleyici aparat, 4 kopyalama aparatını yerleştirmede kullanılan metal levha, 2 kopyalama aparatını bilgisayara bağlamak için kullanıldığı değerlendirilen elektronik düzenek, IDE kablosuna takılı micro kamera, şifre görüntüleyici aparat için kullanıldığı değerlendirilen elektronik düzenek, 2 cep telefonu ve toplam 2 bin 815 TL para ele geçirildi. Ele geçirilen materyaller üzerinde yapılan incelemede, yaklaşık 360 bin şifre görüntüsü de elde edildi.

SANIKLAR TUTUKLANDILAR, POLİS UYARDI

Türkiye'ye kısa süreli olarak giriş yaptıktan sonra kart bilgilerini kullandıkları teknikle kopyalayan iki dolandırıcının ülkelerine döndüklerinde ise bunları kullanıp para çekim işlemlerini gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. D.S.D. ve F.L.R. gönderildikleri mahkemede tutuklandı. Bu arada bu tür olaylarla ilgili olarak ise emniyet yetkilileri vatandaşları uyarıp benzer olayların mağduru olmamaları için hesap hareketlerini düzenli olarak kontrol etmeleri, ATM'lerde işlem yaptıkları sırada şifre görüntüleme düzeneğine karşı tuş takımını kapatmaları, ATM'nin çevresinde gözetleme yapan şüpheli kişileri ya da kart giriş haznesi, para çıkış haznesi, tuş takımı gibi şüpheli durumlar gördüklerinde ise polise bilgil vermeleri istendi.

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