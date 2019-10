Bulgaristan'dan gelip, Tekirdağ'da ürettikleri lavanta balı büyük ilgi görüyor

Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/ SARAY (Tekirdağ),(DHA)- BULGARİSTAN'dan 4 yıl önce gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yerleşen Fatma ve Rasim Tülmen çiftçinin ürettiği lavanta balları ilgi görüyor. Lavanta balının Türkiye'ye yeni girdiğini söyleyen Rasim Tülmen, "Talepleri çok artı şu an karşılayamıyoruz. Kilosunu 100 liraya satıyoruz. Türkiye'ye daha yeni girmesine rağmen dış ülkelerden de talebi var. Her gün sipariş var" dedi.

Bulgaristan'da yaşayan Fatma ve Rasim Tülmen çifti, 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesine yerleşti. Çifte vatandaş olan Tülmen çifti, 1960 yılından bu yana Bulgaristan'da yaptıkları lavanta üretimini Türkiye'de de sürdürmek istedi. Kendilerine ait tarlada ürettikleri lavantalar büyük ilgi görünce işleri büyüterek 100 dönüm tarlayı eken Tülmen çifti, lavanta balını da üretmeye başladı. Lavanta balının, akciğer, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiğini savunan Rasim Tülmen, lavantanın yağı, kolonyası ve sabunu derken şimdi de balının Türkiye'de ilgi görmeye başladığını söyledi. Tülmen, "Lavanta balı, Türkiye'ye yeni girmeye başladı. Bir dönüm lavanta 10 kilo bal verir. Lavanta balı tam bir ilaç. Talepleri çok arttı şu an karşılayamıyoruz. Kilosunu 100 liraya satıyoruz. Türkiye'ye daha yeni girmesine rağmen dış ülkelerden de talebi var. Her gün sipariş var. Kendi müşterilerimize indirimli veriyoruz" dedi.

LAVANTAYA İLGİ ARTIYOR

Rasim Tülmen, lavantaya Türkiye ve yurt dışında ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Biz geçen yıl 1.5 milyon kök ürün elde etmiştik. Bu yıl ise 2 milyonu geçecek gibi görünüyor. Masrafsız bir ürün, ilacı yok suyu yok, sürme derdi yok. Çapalama olur bir kere biçilir ve yağı alınır. Dönüm başı 10 ile 15 litre yağı elde edilir. İyi bir kar bırakır. Bunun için de çiftçilerin lavantaya ilgi artırıyor. Bunu büyük çiftçiler zaten biliyor" diye konuştu. Yurt dışındaki çiftçilere de lavanta fidanı ihraç ettiklerini ifade eden Tülmen, "Yurt dışındaki çiftçiler de lavantayı tercih etmeye başladı. Nedeni maliyetsiz ve kazançlı bir ürün olduğu için. Şu an kısa bir zaman içinde bu kadar artış olduysa 1-2 yıla kadar başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada birinci sırada ekilecek ürün olacağına inanıyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI



PARTNER Kadınların haz noktaları