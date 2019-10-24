HABER

Bulgaristan'dan gelip, Tekirdağ'da ürettikleri lavanta balı büyük ilgi görüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

BULGARİSTAN'dan 4 yıl önce gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yerleşen Fatma ve Rasim Tülmen çiftçinin ürettiği lavanta balları ilgi görüyor.

Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/ SARAY (Tekirdağ),(DHA)- BULGARİSTAN'dan 4 yıl önce gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesinde yerleşen Fatma ve Rasim Tülmen çiftçinin ürettiği lavanta balları ilgi görüyor. Lavanta balının Türkiye'ye yeni girdiğini söyleyen Rasim Tülmen, "Talepleri çok artı şu an karşılayamıyoruz. Kilosunu 100 liraya satıyoruz. Türkiye'ye daha yeni girmesine rağmen dış ülkelerden de talebi var. Her gün sipariş var" dedi.
Bulgaristan'da yaşayan Fatma ve Rasim Tülmen çifti, 4 yıl önce Türkiye'ye gelerek Tekirdağ'ın Saray ilçesine yerleşti. Çifte vatandaş olan Tülmen çifti, 1960 yılından bu yana Bulgaristan'da yaptıkları lavanta üretimini Türkiye'de de sürdürmek istedi. Kendilerine ait tarlada ürettikleri lavantalar büyük ilgi görünce işleri büyüterek 100 dönüm tarlayı eken Tülmen çifti, lavanta balını da üretmeye başladı. Lavanta balının, akciğer, astım gibi birçok hastalığa iyi geldiğini savunan Rasim Tülmen, lavantanın yağı, kolonyası ve sabunu derken şimdi de balının Türkiye'de ilgi görmeye başladığını söyledi. Tülmen, "Lavanta balı, Türkiye'ye yeni girmeye başladı. Bir dönüm lavanta 10 kilo bal verir. Lavanta balı tam bir ilaç. Talepleri çok arttı şu an karşılayamıyoruz. Kilosunu 100 liraya satıyoruz. Türkiye'ye daha yeni girmesine rağmen dış ülkelerden de talebi var. Her gün sipariş var. Kendi müşterilerimize indirimli veriyoruz" dedi.
LAVANTAYA İLGİ ARTIYOR
Rasim Tülmen, lavantaya Türkiye ve yurt dışında ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Biz geçen yıl 1.5 milyon kök ürün elde etmiştik. Bu yıl ise 2 milyonu geçecek gibi görünüyor. Masrafsız bir ürün, ilacı yok suyu yok, sürme derdi yok. Çapalama olur bir kere biçilir ve yağı alınır. Dönüm başı 10 ile 15 litre yağı elde edilir. İyi bir kar bırakır. Bunun için de çiftçilerin lavantaya ilgi artırıyor. Bunu büyük çiftçiler zaten biliyor" diye konuştu. Yurt dışındaki çiftçilere de lavanta fidanı ihraç ettiklerini ifade eden Tülmen, "Yurt dışındaki çiftçiler de lavantayı tercih etmeye başladı. Nedeni maliyetsiz ve kazançlı bir ürün olduğu için. Şu an kısa bir zaman içinde bu kadar artış olduysa 1-2 yıla kadar başta Türkiye olmak üzere tüm dünyada birinci sırada ekilecek ürün olacağına inanıyorum" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Vefalı evlat, örnek ağabeyVefalı evlat, örnek ağabey
Karadenizli kadınların ‘bel fıtığı’ kabusuKaradenizli kadınların ‘bel fıtığı’ kabusu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Demledikleri çay sonları oldu! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'den duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki

Belediye Başkanından duraktaki yolcuyu almayan sürücüye tepki

THY İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

THY bazı seferlerini iptal etti

TEM otoyolu gişelere meyve yüklü kamyon çarptı

TEM'de korkunç kaza! Gören inanamadı

MHP’li Yalçın’dan oğlu Turan İlteber Yalçın'ın ölümü sonrası ilk açıklama

MHP’li Yalçın’dan oğlunun ölümü sonrası ilk açıklama

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Sultangazi'de pompalı tüfekle dehşet saçtı! O anlar kamerada

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.