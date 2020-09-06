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  4. Bulgaristan’dan Türkiye’ye 18 kilo kokain sokmak isterken yakalandılar

Bulgaristan’dan Türkiye’ye 18 kilo kokain sokmak isterken yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 16:49 | Son Güncelleme

Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen iki Bulgar vatandaşının aracında 18 kilo kokain ele geçirildi.Dereköy Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafında bulunan Malko Tırnovo gümrüğünden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen iki Bulgar vatandaşının özel aracında yaklaşık 2 milyon değerinde ve 17 paket halinde 18 kilo kokain ele geçirildi.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye giriş yapmak isteyen iki Bulgar vatandaşının aracında 18 kilo kokain ele geçirildi.
Dereköy Sınır Kapısı’nın Bulgaristan tarafında bulunan Malko Tırnovo gümrüğünden Türkiye’ye giriş yapmak isteyen iki Bulgar vatandaşının özel aracında yaklaşık 2 milyon değerinde ve 17 paket halinde 18 kilo kokain ele geçirildi. Bulgaristan gümrük yetkilileri uyuşturucunun aracın yedek lastiğinin bulunduğu kısımda gizlendiğini duyurdu.
Yakalananlardan birinin kadın diğerinin erkek olduğu bildirilirken, adreslerinde yapılan aramalarda yüklü miktarda döviz bulunduğu kaydedildi.

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