HABER

Bulgaristan’dan yakın Avrupa’ya Türk ambalajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 12:11 | Son Güncelleme

Bulgaristan’da üretimi yapılan Türk ambalajları, yakın Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, Bulgaristan’da ürettikleri metal gıda ambalajlarının yüzde 70’ini Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.Üretimlerinin yüzde 80’inin metal, yüzde 20’sinin de plastik ambalaj olduğunu ifade eden Sarıbekir, gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere 3 ayrı sektöre ambalaj ürettiklerini kaydetti.

Bulgaristan’dan yakın Avrupa’ya Türk ambalajı

Bulgaristan’da üretimi yapılan Türk ambalajları, yakın Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, Bulgaristan’da ürettikleri metal gıda ambalajlarının yüzde 70’ini Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.
Üretimlerinin yüzde 80’inin metal, yüzde 20’sinin de plastik ambalaj olduğunu ifade eden Sarıbekir, gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere 3 ayrı sektöre ambalaj ürettiklerini kaydetti. En büyük cironun yüzde 50 ile gıda sektöründen geldiğini anlatan Sarıbekir, "Kendimizi ambalajın süpermarketi olarak tanımlıyoruz. Bir markete gittiğinizde görebileceğiniz her ürüne ambalaj üretiyoruz" dedi.
Sarıbekir, "İhracatımızı yüzde 25’lerden yüzde 30’lara taşıdık. Meblağ olarak ise sene sonunda 120 milyon dolara ulaşacağımızı düşünüyoruz. İhracatımızı genellikle Avrupa’ya, Rusya ve çevresindeki ülkelere, Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika’ya yapıyoruz. Son dönemlerde ise Amerika’ya başladık. İhracatta özellikle gıda ve kozmetik alanında daha çok artış görüyoruz" dedi.
Bulgaristan’daki fabrikanın da yakın Avrupa için kritik bir üretim yeri olduğunu anlatan Sarıbekir, "Bulgaristan’da ağırlıklı olarak gıda sektörü için metal ambalajlar üretiyoruz ve üretimin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz. En önemli pazarlarımız ise Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi çevre ülkeler. Son dönemde Lübnan ve Fas gibi ülkelere de ihracata başladık. Bulgaristan’daki yatırımımız planladığımız gibi istikrarlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.
İhracatta bir numaralı pazarın Rusya olduğunu ve onu İngiltere’nin takip ettiğini anlatan Sarıbekir, yeni hedeflerinin ise Amerika kıtası olduğunu ifade etti.

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
Çocuk gelişimi ve eğitimcileri, anne ve babalara kılavuz oluyorÇocuk gelişimi ve eğitimcileri, anne ve babalara kılavuz oluyor
(Özel) Dünyanın gözünün olduğu Mersin sahillerinde 40 binin üzerinde yavru kaplumbağa denizle buluştu(Özel) Dünyanın gözünün olduğu Mersin sahillerinde 40 binin üzerinde yavru kaplumbağa denizle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Dolarda 'petrol' yükselişi

Dolarda 'petrol' yükselişi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de öldürülen terörist, 2 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı saldırıda yer almış

Şehit askerlerin kanı yerde kalmadı! Etkisiz hale getirildi

Ağrı'da Nuh'un Gemisi'ne ait olduğu iddia edilen kalıntılar tehlike altında

Nuh'un Gemisi'ne ait kalıntılar tehdit altında

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Sayıştay'dan belediyeler için temsil kararı

Vahşetin detayları yıllar sonra ortaya çıktı! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Vahşet! Öldürdüler, cesedini yaktılar, maaşını yediler

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

Ümraniye'de halk otobüsüne vinç yüklü kamyon çarptı! 9 yaralı

Günlük burç yorumları 16 Eylül Pazartesi - Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

Ay ve Jüpiter arasında olumlu açı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.