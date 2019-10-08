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Bulgaristan'dan zorunlu göçün 30. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 22:24 | Son Güncelleme

Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Ahmet Hasanov: - "Okulda Türkçe konuşan arkadaşları öğretmenler, 'Fransızca konuşmayın, neden Fransızca konuşuyorsunuz' diye uyarırdı. Türkçe kelimesini bile kullanmamak için Fransızca derlerdi. 1984-1989 yılları bardağın taştığı son nokta olmuştur"

Bulgaristan'ın 1984-1989 yıllarında Türklere yönelik uyguladığı asimilasyon politikasından dolayı zorunlu olarak göç eden 350 bin kişinin yaşadıkları, 30. yılında Bursa'da anıldı.

Bursa Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Balkan Türkleri Göçmen ve Mülteci Dernekleri Federasyonu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Diplomasi Araştırmaları Derneği iş birliğinde Uludağ Üniversitesinde düzenlenen anma töreni belgesel gösterimiyle başladı.

Programda konuşan YTB Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanı Murat Kazancı, Balkanlar'da yaşayan Türklerin hayatının çileli geçtiğini ve özellikle Bulgaristan'da elim hadiselerin yaşandığını söyledi.

Kazancı, 1989'da önemli sayıda insanın göçmek zorunda olduğunu anımsatarak, "1984'ten itibaren iyiden iyiye başlayan asimilasyon süreciyle Bulgaristan'daki Türk isimleri Bulgar isimleriyle değiştirildi, Türkçe konuşmaları yasaklandı ve Türkler zorunlu iskana maruz kaldı. Bugün Bulgaristan Türklerinin yaşadığı sorunların harareti dinmiş gözükse de 1989 göçü ve ona zemin hazırlayan şartlar asla unutulmamalıdır ve unutulmayacaktır." dedi.

Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı Ahmet Hasanov ise okulda Türkçe konuşmanın yasak olduğu yılları yaşadıklarını anlattı.

Hasanov, öğretmenlerin Türkçe konuşulmaması konusunda asimilasyon yıllarında baskı yaptıklarını aktararak, "Okulda Türkçe konuşan arkadaşları öğretmenler, 'Fransızca konuşmayın, neden Fransızca konuşuyorsunuz' diye uyarırdı. Türkçe kelimesini bile kullanmamak için Fransızca derlerdi. 1984-1989 yılları bardağın taştığı son nokta olmuştur." diye konuştu.

Programda, Türkiye’nin eski Sofya Büyükelçisi Tahsin Burcuoğlu da konuşma yaptı.

Anma etkinliği kapsamında fotoğraf sergisi açıldı ve paneller düzenlendi.

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Bulgaristan Türklerinin "zorunlu göçü"nün 30. yılı Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç

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