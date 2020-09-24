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  4. Bulgaristan'ın İki Diplomatını Sınırdışı Etme Kararına Rusya'dan Tepki

Bulgaristan'ın İki Diplomatını Sınırdışı Etme Kararına Rusya'dan Tepki

24.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Moskova’dan yapılan açıklamada Bulgaristan’ın kararının üzüntüyle karşılandığı ve ilerleyen günlerde buna karşılık verileceği ifade edildi

Bulgaristan'ın İki Diplomatını Sınırdışı Etme Kararına Rusya'dan Tepki

Bulgaristan’ın iki Rus diplomatı sınırdışı etme kararına Rusya’dan tepki geldi. Moskova’dan yapılan açıklamada Bulgaristan’ın kararının üzüntüyle karşılandığı ve ilerleyen günlerde buna karşılık verileceği ifade edildi.

Bulgaristan hükümeti dün yaptığı açıklamayla iki Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan etmiş ve 72 saat içerisinde Bulgaristan’ı terk etmelerini istemişti. Bulgaristan bu kararının gerekçesini bu diplomatların casusluk faaliyetinde bulunması olduğunu açıklamıştı.

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’daki Rusya Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu belirtilmişti. Rusya’nın da ilerleyen günlerde en az iki Bulgar diplomatı ülkeden sınırdışı etmesi bekleniyor.

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