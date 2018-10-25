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Bulgaristanlı 'kart kopyalama' çetesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 16:46 | Son Güncelleme

BURSA ile birlikte 5 ilde, ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştirip, kullanıcıların kart bilgilerini elde ederek hesaplarından para çektiği tespit edilen Bulgaristan uyruklu 5 kişi, polis tarafından yakalandı.

Bulgaristanlı 'kart kopyalama' çetesi yakalandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA ile birlikte 5 ilde, ATM'lere kart kopyalama aparatı yerleştirip, kullanıcıların kart bilgilerini elde ederek hesaplarından para çektiği tespit edilen Bulgaristan uyruklu 5 kişi, polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, deneme amaçlı kopyalama yaparken kullandıkları kartın, Bulgar bankasına ait olduğunun belirlenmesi üzerine yakayı ele veren çete üyeleri, adliyeye sevk edildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte geçen 17 Şubat'ta Setbaşı Caddesi ve Uluyol, 27 Eylül'de de Osmangazi'deki ATM'lere yerleştirilen kart kopyalama aparatları ile hesaplardan para çekildiği ihbari üzerine çalışma başlattı. ATM'lerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birisinin, yerleştirdiği düzenekte deneme amaçlı kopyalama yaparken kullandığı kartın, Bulgaristan bankasına ait olduğunu saptadı. Çevrede araştırma yapan ekipler, kentteki otellerde birlikte konaklama yapan Bulgaristan uyruklu 5 kişinin kimliklerini tespit etti.
Polis, 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda şüpheliler Nıkolay Valentınov G., Ivan Dımov I., Ivan Slavov S., Mıroslav Atanasov G. ve Krastyu Valentıov K.'yi, Eskişehir'de konakladıkları otelde yakaladı. Şüphelilerin odalarında ve kullandıkları araçta yapılan aramada dizüstü bilgisayar, dijital kamera, kart kopyalama aparatı, bu aparatı yerleştirmeye yarayan aparat ve düzeneklerle kartlar ele geçirildi.
Bursa'dan sonra Kocaeli, Sakarya, Çorum ve Eskişehir'de de aynı yöntemle hesaplardan para çektiği saptanan şüpheliler, emniyetteki sorgularından sonra adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, hesaplardan ne kadar para çektiği ise açıklanmadı.

FOTOĞRAFLI

Bulgaristanlı 'kart kopyalama' çetesi yakalandıBulgaristanlı 'kart kopyalama' çetesi yakalandıBulgaristanlı 'kart kopyalama' çetesi yakalandı

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