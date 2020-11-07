Bulgarlar, Edirne'de eczanelere akın etti! Aspirin satışlarını yüzde 84 artırdı

Bulgar ziyaretçilerin son dönemlerde 5'er, 10'ar kutular halinde aspirin aldığını söyleyen Edirne Eczacı Odası Denetleme Kurulu Başkanı Şükrü Ciravoğlu, "Bugün Türkiye'de üretilen ilaçların kalitesinin yadsınamaz şekilde üst düzeyde olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Dünya kalitesinde ilaç üretiyoruz. Bunu da belirtmemiz gerekiyor. İlaç imalat sektöründe güvenilir bir ülkeyiz. Dışarıdaki izlenim de o şekilde. Gelenler de Türkiye'den, çok güvendiklerini söyleyerek, alıyorlar" dedi.

'100 MİLİGRAMLIK FORMLARI DEPOLARDA KALMADI'

Özellikle aspirin ve muadili ilaçların artışında son dönemde Edirne merkezde geçen yıla göre yüzde 84 artış yaşandığını ifade eden Ciravoğlu, "Bu grup aspirinlerin satışında geçen yıla göre özellikle kapılar açıldıktan ve turistler gelmeye başladıktan sonra çok yüksek oranda bir artış gözlüyoruz. Geçen yılın son 3 aylık dönemiyle bu yılın son 3 aylık dönemini karşılaştırdığımızda Edirne merkez genelinde yüzde 84 oranında bir artış söz konusu. Bunun da tabii çoğunluğu turistlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla şu anda 100 miligramlık formları depolarda yok aspirinin. Üretimin yetişmemesi de söz konusu bir taraftan. Ancak diğer taraftan baktığımızda da doğru yerde doğru kişilerce kullanıldığında, ülkemize döviz kazandırmış oluyor bir yandan" ifadelerini kullandı.

Özellikle aspirinin kan sulandırıcı ve pıhtı önleyici özelliğe sahip olmasından dolayı tercih edildiğini kaydeden Ciravoğlu, "Koronavirüste ölüm nedeni olarak ilk önce akciğerlerde sorun yarattığı ve bu şekilde bir ölüme sebebiyet verdiği biliniyor. İkinci olarak da kanda pıhtılaşma oluşturduğu ve bunun beyin veya başka organlara damar tıkanıklığı yaparak, ölüme sebebiyet verdiği biliniyor. Dolayısıyla burada kanı sulandırarak, bu tür bir durumdan koruyacağını düşünüyorlar. Ama bunun ifade ettiğimiz gibi önce hekim kontrolü yapılıp, değerlendirilip, ondan sonra kullanılması gerekiyor" şeklinde konuştu.