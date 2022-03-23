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Bulgarların akın ettiği Edirne, turist sayısında ikinci oldu! "Türkiye'de fiyatlar daha uygun"

23.03.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye akın etmeye devam ediyor. Özellikler hafta sonları büyük bir yoğunluğun yaşandığı Edirne'ye gelen turist sayısı bir yılda büyük bir artış gösterdi Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre Türkiye'de en çok turist ağırlayan iller arasında Edirne, İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldı. Türkiye'de fiyatların çok ucuz olduğunu belirten bir Bulgar turist "Yemek yiyeceğiz alışveriş yapıp geri döneceğiz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca açıklanan verilere göre, Türkiye’ye gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 186,52 arttı. En çok turist ağırlayan iller arasında İstanbul birinci olurken, Edirne’de ikinci sırada yerini aldı. Edirne’ye alışveriş yapmak için gelen Bulgaristanlı turistlerin sayısının her geçen gün arttığı, rakamlara yansıdı.

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Hafta sonu günleri daha yoğun olmak üzere hemen hemen her gün Edirne’ye gelen Bulgaristanlı turistler, tüm alışverişlerini kentteki işletmelerden gerçekleştiriyor.

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"BULGARLARI AKIN AKIN GETİRİYORUZ"

Bir tur otobüsünün kaptanı Özkan Vatansever, Bulgaristan vatandaşlarını akın akın Edirne’ye getirdiklerini söyledi.

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Vatansever, “Biz Kırcaali, Bursa hattında devamlı olarak çalışıyoruz. Yoğunluk hafta sonu olmak üzere Edirne’ye İstanbul’a tur olarak alışverişe gelenler, bu şekilde tatilini yapanlar, İstanbul’u ve Edirne’ye gezmeye gelenler Perşembe ve Cuma geceleri yoğun devam etmektedir. Fiyatlar uygun, fiyatların yanı sıra mağazalar olarak kaliteliyiz. Temizlik, giyim, yiyecek alıyorlar, her şey uygun” dedi.

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"GİYİM VE YİYECEK ALIŞVERİŞİ YAPIYORLAR"

Son zamanlarda Edirne’de Bulgar vatandaşların yoğunluk oluşturduğunu ifade eden esnaf Gaffar Eker, “Bu son zamanlarda Edirne’de yoğunluk oluyor. Daha çok giyim ve yiyecek üzerine alışveriş yapıyorlar. Edirne için çok büyük bir yarar” şeklinde konuştu.

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"TÜRKİYE'DE FİYATLAR DAHA UYGUN"

Bulgaristan’dan Türkiye’ye fiyatlar uygun olduğu için geldiklerini söyleyen Bulgaristan vatandaşı Remzi Harıl, “Bugün gezmeye ve alışveriş yapmaya geldik. Genel olarak ihtiyacımız olduğu şeyleri alıyoruz. Bulgaristan’da var ama Türkiye daha uygun geliyor. Yemek yiyeceğiz alışveriş yapıp geri döneceğiz” ifadelerini kulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne
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