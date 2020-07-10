Bulgur pilavı tarifi: Ölçüsü asla şaşmaz, lezzeti tam puan alır!

Özellikle yaz sofralarını şenlendiren sebzeli bulgur pilavı tarifi, hem kolay hem de son derece besleyici bir yemektir. Öyle ki pilav, tek başına bir öğün bile olabilir. Tane tane bulgur pilavı nasıl yapılır diyenler için ölçüsü asla şaşmayan gerçek bir tarif hazırladık. Karşınızda herkesten tam not alan bulgur pilavı yapımı.
2 su bardağı pilavlık bulgur
2 adet rendelenmiş domates
2 adet kuru soğan
3 adet yeşil kıl biber
2 diş sarımsak
Bir yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
4 su bardağı su
Tuz
Pul biber
Kırmızı toz biber
Bulgur pilavının temel malzemeleri aynı kalsa da içine çeşitli malzemeler ekleyerek tarifi farklılaştırabilirsiniz. Sebzeli bulgur pilavı yanı sıra; yeşil mercimekli bulgur pilavı, sade bulgur pilavı, şehriyeli bulgur pilavı, tavuklu bulgur pilavı, mantarlı bulgur pilavı sık sık tercih edilenler arasında.
Pilavı 10-12 dakikadan fazla pişirmemeye özen gösterin. Uzun süre pişen bulgur lapa hale gelebilir. Kullandığınız bulgurun cinsi de bu aşamada çok önemli. Bazı bulgurlar suyu erken çekip çiğ kalabilir, dikkatli olmak gerekiyor... Bilmediğiniz marka bulgur kullanmaktan kaçının.
Bir porsiyon bulgur pilavı 149 kaloridir.
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