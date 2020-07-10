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Bulgur pilavı tarifi: Ölçüsü asla şaşmaz, lezzeti tam puan alır!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sulu yemeklerin en güzel yancısı olan bulgur pilavı tarifi hem yaz hem de kış yemeklerinin yanına pek yakışır. Lokanta usulü, bol sebzeli bulgur pilavı tarifi hazırlamak istiyorsanız tarifimize göz atabilirsiniz.

Bulgur pilavı tarifi: Ölçüsü asla şaşmaz, lezzeti tam puan alır!

Özellikle yaz sofralarını şenlendiren sebzeli bulgur pilavı tarifi, hem kolay hem de son derece besleyici bir yemektir. Öyle ki pilav, tek başına bir öğün bile olabilir. Tane tane bulgur pilavı nasıl yapılır diyenler için ölçüsü asla şaşmayan gerçek bir tarif hazırladık. Karşınızda herkesten tam not alan bulgur pilavı yapımı.

BULGUR PİLAVI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur
2 adet rendelenmiş domates
2 adet kuru soğan
3 adet yeşil kıl biber
2 diş sarımsak
Bir yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
4 su bardağı su
Tuz
Pul biber
Kırmızı toz biber

BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

  • Soğanları minik minik küpler şeklinde doğrayın. İnce kıl biberleri de minik halkalar şeklinde dilimleyin.
  • Derin bir teflon tencerenin içine sıvı yağı alın ve ısıtın. Yağ kızdıktan sonra içine soğanları ilave edip kavurmaya başlayın. Soğanlar hafif pembeleştikten sonra dilimlediğiniz biberleri tencereye alın ve kavurma işlemine devam edin.
  • Biberler de piştikten sonra tencereye salçayı ekleyin.
  • Salçanın kokusu çıktıktan sonra bulguru tencereye alın ve tüm malzemeleri tahta kaşık yardımıyla harmanlayın.
  • İçine doğranmış sarımsakları, tuzu ve baharatları ilave ettikten sonra rendelenmiş domatesleri de tencereye katın.
  • Malzemeleri 2 dakika kavurduktan sonra üzerine 4 bardak sıcak suyu dökün.
  • Kısık ateşte bulgurlar suyu çekene kadar pişirin. Afiyet olsun.

BULGUR PİLAVI TARİFLERİ

Bulgur pilavının temel malzemeleri aynı kalsa da içine çeşitli malzemeler ekleyerek tarifi farklılaştırabilirsiniz. Sebzeli bulgur pilavı yanı sıra; yeşil mercimekli bulgur pilavı, sade bulgur pilavı, şehriyeli bulgur pilavı, tavuklu bulgur pilavı, mantarlı bulgur pilavı sık sık tercih edilenler arasında.

BULGUR PİLAVI PÜF NOKTASI NEDİR?

Pilavı 10-12 dakikadan fazla pişirmemeye özen gösterin. Uzun süre pişen bulgur lapa hale gelebilir. Kullandığınız bulgurun cinsi de bu aşamada çok önemli. Bazı bulgurlar suyu erken çekip çiğ kalabilir, dikkatli olmak gerekiyor... Bilmediğiniz marka bulgur kullanmaktan kaçının.

BULGUR PİLAVI KALORİ ORANI NEDİR?

Bir porsiyon bulgur pilavı 149 kaloridir.

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