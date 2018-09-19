GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Gaziantep'te tarlalardan hasat edilerek tesislere getirilen buğday, güneşte kurutulup makinede işlemden geçtikten sonra bulgura dönüşüyor.
Türk yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden olup birçok ülkede Türkçe ismiyle anılan bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.
Başta "Araban" ve "Barak" ovaları olmak üzere çevre il ve ilçelerde hasadı yapılan buğday, kamyonlarla kentteki bulgur işleme tesislerine getiriliyor.
Burada çürük tanelerin ayrılması için elekten geçirilen daha sonra dev kazanlarda yıkama ve kaynatma işlemine tabi tutulan buğday, güneşlenmesi için büyük alanlara seriliyor.
Yaklaşık 2 gün kavurucu sıcakta bekletilen ve tekrar işleme tesisine alınan buğday, son kez makineden geçirildikten sonra bulgura dönüşüyor.
- "Lezzetinin sırrı doğal ortamda kurutulmasıdır"
Kentte 33 yıldır bulgur üreticiliği yapan Mehmet Hayri Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulgurun bölgede ve ülkede en çok tüketilen ve sevilen hububatların başında geldiğini söyledi.
Buğdayın tarlada hasat edilmesinden sofralara bulgur olarak gelinceye kadar binbir emek verdiklerini anlatan Atar, şunları kaydetti:
"Bölgede üretilen bulgurun lezzet sırrı güneşin altında doğal ortamda kurutulması ve hava almasıdır. Gaziantep ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde güneşte iyice pişmiş, dolgun, iri ve sert olan buğdayını doğal ortamda kuruttuğunuz zaman en kaliteli bulguru elde edersiniz. Doğal ortamda yapılan bulgurlar diğerlerine göre bir yıl daha fazla dayanır. Çünkü makineden sıcak sıcak çıktıktan hemen sonra hem hava alıyor hem de güneşin sıcaklığını iyice alıyor. Böyle olunca çok daha lezzetli oluyor."
Kaliteli ve lezzetli bulguru elde etmek için tüm işçilerin çeşitli zahmetlere katlandıklarını aktaran Atar, şöyle devam etti:
"Her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu bulgurun da büyük emek ve zahmeti var. Bunu güneşte açık havada kurutmak ve en lezzetli bulguru elde etmek için güneşe dayanacaksın, bunun bedelini ödeyeceksin ve terleyeceksin. Böyle yapacaksın ki en kalitelisini, en doğalını elde edesin. Biz doğal ortamda yaptığımız bu bulgurları insanlara daha faydalı olsun dile yapıyoruz. Onunda bedeli var ve biz bunu ödüyoruz."
- "En çok alana gelen kuşlar beni yoruyor"
Üretim tesisinde bulgur serpme işçisi olarak çalışan Şükrü Yener ise sabah erken saatlerde işe başladığını ve güneşin altında çalışmanın kendisini zorladığını söyledi.
Alanda bulgur serpme, devirme ve toplama işi yaptığını dile getiren Yener, bu işlemin 5 ay devam ettiğini belirterek, "Sıcak hava beni çok etkiliyor ama mecbur dayanıyoruz ekmek parası için. En çok alana gelen kuşlar beni yoruyor. Sahamız oldukça geniş ve kuşlarda buğdayı çok seviyor bunun için sürekli geliyorlar. Bu köşeden kovuyorum diğer köşeye gidiyorlar oradan kovuyorum diğer tarafa gidiyorlar. Kuş kovalamak beni gerçekten çok yoruyor." ifadelerini kullandı.
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