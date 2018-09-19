Kentte 33 yıldır bulgur üreticiliği yapan Mehmet Hayri Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulgurun bölgede ve ülkede en çok tüketilen ve sevilen hububatların başında geldiğini söyledi.

Burada çürük tanelerin ayrılması için elekten geçirilen daha sonra dev kazanlarda yıkama ve kaynatma işlemine tabi tutulan buğday, güneşlenmesi için büyük alanlara seriliyor.

Başta "Araban" ve "Barak" ovaları olmak üzere çevre il ve ilçelerde hasadı yapılan buğday, kamyonlarla kentteki bulgur işleme tesislerine getiriliyor.

Buğdayın tarlada hasat edilmesinden sofralara bulgur olarak gelinceye kadar binbir emek verdiklerini anlatan Atar, şunları kaydetti:

"Bölgede üretilen bulgurun lezzet sırrı güneşin altında doğal ortamda kurutulması ve hava almasıdır. Gaziantep ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde güneşte iyice pişmiş, dolgun, iri ve sert olan buğdayını doğal ortamda kuruttuğunuz zaman en kaliteli bulguru elde edersiniz. Doğal ortamda yapılan bulgurlar diğerlerine göre bir yıl daha fazla dayanır. Çünkü makineden sıcak sıcak çıktıktan hemen sonra hem hava alıyor hem de güneşin sıcaklığını iyice alıyor. Böyle olunca çok daha lezzetli oluyor."

Kaliteli ve lezzetli bulguru elde etmek için tüm işçilerin çeşitli zahmetlere katlandıklarını aktaran Atar, şöyle devam etti:

"Her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu bulgurun da büyük emek ve zahmeti var. Bunu güneşte açık havada kurutmak ve en lezzetli bulguru elde etmek için güneşe dayanacaksın, bunun bedelini ödeyeceksin ve terleyeceksin. Böyle yapacaksın ki en kalitelisini, en doğalını elde edesin. Biz doğal ortamda yaptığımız bu bulgurları insanlara daha faydalı olsun dile yapıyoruz. Onunda bedeli var ve biz bunu ödüyoruz."