HABER

Bulgur üreticilerinin "kurutma" mesaisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Gaziantep'te tarlalardan hasat edilerek tesislere getirilen buğday, güneşte kurutulup makinede işlemden geçtikten sonra bulgura dönüşüyor - Bulgur üreticisi Mehmet Hayri Atar: - "Bölgede üretilen bulgurun lezzet sırrı güneşin altında doğal ortamda kurutulması ve hava almasıdır"

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Gaziantep'te tarlalardan hasat edilerek tesislere getirilen buğday, güneşte kurutulup makinede işlemden geçtikten sonra bulgura dönüşüyor.

Türk yemek kültürünün vazgeçilmezlerinden olup birçok ülkede Türkçe ismiyle anılan bulgur, sıcak yaz günlerinde uzun ve zahmetli sürecin ardından tezgahlardaki yerini alıyor.

Başta "Araban" ve "Barak" ovaları olmak üzere çevre il ve ilçelerde hasadı yapılan buğday, kamyonlarla kentteki bulgur işleme tesislerine getiriliyor.

Burada çürük tanelerin ayrılması için elekten geçirilen daha sonra dev kazanlarda yıkama ve kaynatma işlemine tabi tutulan buğday, güneşlenmesi için büyük alanlara seriliyor.

Yaklaşık 2 gün kavurucu sıcakta bekletilen ve tekrar işleme tesisine alınan buğday, son kez makineden geçirildikten sonra bulgura dönüşüyor.

- "Lezzetinin sırrı doğal ortamda kurutulmasıdır"

Kentte 33 yıldır bulgur üreticiliği yapan Mehmet Hayri Atar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bulgurun bölgede ve ülkede en çok tüketilen ve sevilen hububatların başında geldiğini söyledi.

Buğdayın tarlada hasat edilmesinden sofralara bulgur olarak gelinceye kadar binbir emek verdiklerini anlatan Atar, şunları kaydetti:

"Bölgede üretilen bulgurun lezzet sırrı güneşin altında doğal ortamda kurutulması ve hava almasıdır. Gaziantep ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde güneşte iyice pişmiş, dolgun, iri ve sert olan buğdayını doğal ortamda kuruttuğunuz zaman en kaliteli bulguru elde edersiniz. Doğal ortamda yapılan bulgurlar diğerlerine göre bir yıl daha fazla dayanır. Çünkü makineden sıcak sıcak çıktıktan hemen sonra hem hava alıyor hem de güneşin sıcaklığını iyice alıyor. Böyle olunca çok daha lezzetli oluyor."

Kaliteli ve lezzetli bulguru elde etmek için tüm işçilerin çeşitli zahmetlere katlandıklarını aktaran Atar, şöyle devam etti:

"Her şeyin bir bedeli olduğu gibi bu bulgurun da büyük emek ve zahmeti var. Bunu güneşte açık havada kurutmak ve en lezzetli bulguru elde etmek için güneşe dayanacaksın, bunun bedelini ödeyeceksin ve terleyeceksin. Böyle yapacaksın ki en kalitelisini, en doğalını elde edesin. Biz doğal ortamda yaptığımız bu bulgurları insanlara daha faydalı olsun dile yapıyoruz. Onunda bedeli var ve biz bunu ödüyoruz."

- "En çok alana gelen kuşlar beni yoruyor"

Üretim tesisinde bulgur serpme işçisi olarak çalışan Şükrü Yener ise sabah erken saatlerde işe başladığını ve güneşin altında çalışmanın kendisini zorladığını söyledi.

Alanda bulgur serpme, devirme ve toplama işi yaptığını dile getiren Yener, bu işlemin 5 ay devam ettiğini belirterek, "Sıcak hava beni çok etkiliyor ama mecbur dayanıyoruz ekmek parası için. En çok alana gelen kuşlar beni yoruyor. Sahamız oldukça geniş ve kuşlarda buğdayı çok seviyor bunun için sürekli geliyorlar. Bu köşeden kovuyorum diğer köşeye gidiyorlar oradan kovuyorum diğer tarafa gidiyorlar. Kuş kovalamak beni gerçekten çok yoruyor." ifadelerini kullandı.

PARTNERABD'de bulunan gizemli taşların sırrı çözülüyorABD'de bulunan gizemli taşların sırrı çözülüyor
Bakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiasıBakıcı maaşı kesilince kızının evden kovduğu iddiası
Ayvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladıAyvalık'ta demir madeni için ÇED süreci başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
buğday bulgur Bulgur Pilavı Gaziantep hasat hububat pilav üretim

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Yerelde ittifak formülü: Düşük profilli aday!

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Reha Muhtar ve Deniz Uğur'un velayet davasında karar verildi

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'ın aracına silahlı saldırı!

Akçakale Belediye Başkanı Ayhan'ın aracına silahlı saldırı!

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) 'fuhuş' kararı

Anayasa Mahkemesi'nden (AYM) 'fuhuş' kararı

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Adnan Oktar operasyonunda flaş karar! Dava düştü

Banka reklam afişinde resmini gören üniversiteli dava açtı! İşte mahkemenin kararı...

Banka reklam afişinde resmini gören üniversiteli dava açtı! İşte mahkemenin kararı...

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler için özel ofisler açılacak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak isteyenler için özel ofisler açılacak

Ölümcül oyun Momo'nun sır perdesi aralandı

Ölümcül oyun Momo'nun sır perdesi aralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.